Congo-Kinshasa: SYMECO salue la concrétisation du bon nombre de promesses du gouvernement

Le Syndicat des Médecins du Congo (SYMECO), a salué, jeudi 1er septembre, la concrétisation du bon nombre de promesses du gouvernement en faveur des médecins.

Cette structure l'a dit deux mois après que leurs confrères du Syndicat national des médecins (SYNAMED) ont déclenché le mouvement de grève.

Par rapport à l'avenant à l'accord de 3 août 2021, il n'y a pas encore un motif valable qui justifierait une quelconque grève, a affirmé Dr Juvénal Muanda.

" L'ordonnance portant promotion au grade des médecins a été signée et publiée. Deuxièmement, les recours de médecins bloqués ont été examinés et les médecins ont été débloqués. Troisièmement, la mécanisation de mille médecins est une réalité puisque, les mille ont été identifiés et leurs noms ont été envoyés au service compétent pour mécanisation effective en octobre 2022. L'alignement à la prime du risque de deux-mille médecins du régime général et deux-cents de régimes particuliers notamment les militaires et la police est effectif au 4eme trimestre. Les noms des intéressés ont été sélectionnés et envoyés au budget. Au moment où je vous parle il y a les listes de médecins à admettre sous statut qui sont en train d'être finalisées pour être envoyées à la fonction publique ", a-t-il indiqué.

A leurs confrères en grève, Dr Juvénal Muanda propose " une lecture claire de la situation et de retrouver le cadre qui a été tracé entre le banc syndical des médecins et le banc gouvernemental ".

Il redoute que la mauvaise lecture de la situation actuelle des médecins engendre des conséquences sociales au pays :

" En dehors de ce cadre, nous risquons des continuer à gérer une crise qui pourrait peut-être avoir des conséquences non pas seulement évitable pour notre population mais aussi une désarticulation de nos propres activités et du propre combat pour la matérialisation des engagements pris par le gouvernement de la République qui, à un moment risque d'avoir l'impression que, nous avons des agendas autres que les revendications pour lesquelles le gouvernement est en train d'interagir pour l'instant ".

Le SYMECO espère qu'en cette période de finalisation du projet de budget 2023, le gouvernement va concrétiser les autres engagements non encore pris en compte jusque-là.