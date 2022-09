Cote d'Ivoire: Portrait-robot de l'houphouëtiste dressé par le comité des sages du PDCI - Ouattara plus houphouëtiste que Bédié

tribune

Dans une réflexion intitulée " L'houphouëtisme galvaudé ", publiée par le Nouveau Réveil, quotidien très proche du PDCI, dans sa livraison n°6141 du mercredi 24 août 2022, Cheikna Sylla, coordonnateur du Comité des sages du PDCI, qui regroupe 543 personnalités d'un certain âge ayant occupé de hautes fonctions dans l'administration publique ou privée, explique la notion de l'houphouëtisme en trois points.

Et, surtout, il dresse le portrait-robot de l'houphouëtiste vrai ; celui qui incarne au mieux les valeurs portées par cette philosophie politique inspirée de la vision et des actions du Président Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne. A ses yeux, " l'houphouëtisme prend pied dans le panafricanisme, grâce auquel Félix Houphouët-Boigny a su se présenter sur l'échiquier continental comme un leader respecté, respectable et incontournable".

" Grâce à son génie politique, le père fondateur de la Côte d'Ivoire a su moudre l'intérêt du peuple africain dans celui du vaste peuple africain", souligne Cheikna Sylla. Il ajoute aussi que l'houphouëtisme, c'est "faire du dialogue l'arme des forts et non des faibles". " L'Houphouëtiste, le vrai, est un panafricaniste, un rassembleur, un adepte du dialogue inclusif et un pacifiste" souligne Cheikna Sylla. Il laisse notamment entendre que beaucoup de personnes se prévalent de l'houphouëtisme alors qu'elles n'en incarnent pas les valeurs réelles. Le terme " houphouëtiste " est donc, pour lui, galvaudé. Toutefois, il n'a pas le courage de désigner parmi tous ces hommes politiques qui se réclament de l'houphouëtisme, ceux qui sont les dignes héritiers du premier président de la République de Côte d'Ivoire.

Toutefois, l'on peut affirmer, mordicus, au regard de ses agissements, que l'actuel président du PDCI-RDA ne correspond pas du tout au portrait-robot l'houphouëtiste dressé par le coordonnateur du comité des sages. Le dire, c'est tout sauf des mots en l'air. Car, Bédié, dès qu'il a pris au forceps la succession d'Houphouët-Boigny à la tête du pays le 7 décembre 1993, s'est totalement démarqué de la politique de rassemblement de son prédécesseur.

Au lieu de renforcer la cohésion sociale et de poursuivre la dynamique de paix lancée par Houphouët-Boigny, il a choisi, pour protéger son pouvoir, de créer l'ivoirité, ce concept faussement culturel qui a consacré la division des Ivoiriens en deux catégories : d'un côté, les " vrais Ivoiriens " de souche multiséculaire et de l'autre, les " faux Ivoiriens", dits de circonstance à la nationalité douteuse.

On sait tous le mal fou que l'ivoirité a fait dans ce pays : délits de faciès, persécution d'une partie d'Ivoiriens, originaires du nord, spoliés de leur citoyenneté (cartes d'identité arrachées et déchirées). L'ivoirité a fait le lit du tribalisme et de la xénophobie avec la traque systématique des étrangers, prouvant ainsi que Bédié n'était pas panafricaniste. D'ailleurs, le brassage des peuples était le cadet de ses soucis ; lui qui a consacré, durant son règne désastreux, la fracture sociale. Ainsi, en six petites années, Bédié a déconstruit le vivre ensemble bâti par Houphouët-Boigny pendant plus de trois décennies.

Des actes qui ont porté un coup fatal à l'esprit d'ouverture véhiculé par le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Le repli sur soi voulu par Henri Konan Bédié était loin de promouvoir la politique panafricaniste que le sage d'Afrique a toujours prônée. De même, le dialogue n'était pas l'apanage de l'inamovible président du PDCI, durant sa gouvernance aux commandes du pays. Ce qu'il privilégiait, c'était l'usage de la force, comme en témoignent la répression systématique des manifestations de l'opposition d'alors et, bien plus, l'arrestation de toute la direction du Rassemblement des Républicains (RDR).

D'ailleurs, dans l'histoire de ce pays, c'est l'unique fois où un président en exercice emprisonne l'état-major d'un parti de l'opposition. Même Laurent Gbagbo, qui avait érigé la violence en mode de gouvernance avec sa cohorte de miliciens, n'a pas fait cela. C'est qu'avec Bédié, l'ostracisme était à son comble. Ce n'est pas tout car, sous sa présidence, Bédié, on ne le dit peut-être pas assez, s'est attelé à effacer l'image de Félix Houphouët-Boigny de la mémoire collective des Ivoiriens pour la remplacer la sienne. Et comme instrument politique, il a suscité la création du Cercle national Bédié, dirigé par l'un de ses proches Yangni N'Da (décédé le 31 octobre 2020) et délaissé Yamoussoukro, au profit de Daoukro.

Et de 1999 à aujourd'hui, force est de reconnaître Bédié n'a pas fait d'effort pour suivre fidèlement les sillons tracés par Houphouët-Boigny. Il s'est plutôt échiné à asseoir son hégémonie au PDCI, où il fait et défait les cadres, selon son bon vouloir. Et surtout où il écrase tous ceux qui osent contester son autorité ou le défier. Revenu un moment à la doctrine houphouëtiste au RHDP, il s'en est, à nouveau, écarté en 2018 ; confirmant ce qu'on soupçonnait déjà via ses agissements : il n'a pas l'âme d'un houphouëtiste.

Les récents événements de 2020, où il était le chef de file d'un projet de déstabilisation du pays, sous le couvert de la désobéissance civile et du boycott actif, en sont une illustration parfaite. Un houphouëtiste, au sens noble du terme, ne prendrait jamais la tête d'une action de sédition, comme l'a fait Bédié. Et couronner le tout, depuis quelques mois, le président du PDCI est en alliance avec le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (PPA-CI). Ce que beaucoup d'observateurs de la scène politique ivoirienne assimilent à un parricide. Car, Laurent Gbagbo, a combattu et vilipendé Félix Houphouët-Boigny. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny, Bédié a pris ses distances avec sa philosophie dont les piliers sont le dialogue et la paix. Tout le contraire d'Alassane Ouattara.

Ouattara plus houphouëtiste que Bédié

Si Alassane Ouattara n'a pour le moment, comme le souhaite Cheickna Sylla, pas encore " dédié une statue " à Houphouët-Boigny en guise de gratitude et qui consistera à inscrire définitivement son nom au Panthéon des grands génies qui ont marqué l'histoire de l'humanité, il faut cependant reconnaitre qu'entre lui et Henri Konan Bédié, il n'y a pas photo en matière d'houphouëtisme. L'actuel chef de l'Etat correspond trait pour trait au portrait-robot " dessiné " pour définir l'Houphouëtiste.

Aujourd'hui, de l'avis de tous, Alassane Ouattara est un leader respecté, respectable et incontournable comme l'a été Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'Etat ivoirien est sollicité aussi bien au niveau du continent que du monde pour de grandes questions politiques et de développement. La Côte d'Ivoire, sous son leadership, a repris toute sa place dans le concert des Nations, comme du temps d'Houphouët-Boigny. Elle a accueilli de grands rendez-vous mondiaux comme le cinquième sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne (UA-UE) qui s'est tenu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, le 27ème congrès postal universel du 9 au 27 août 2021.

Comme Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara fait du brassage des peuples africains une réalité. Il a mis un point d'honneur à booster les structures sous-régionales, comme le Conseil de l'Entente. On le voit aux sommets de l'UA ou de la CEDEAO où il porte efficacement la voix de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est aussi et surtout un homme de dialogue, un rassembleur, un pacifiste. Pour tout ce qu'il a subi, Alassane Ouattara avait des raisons de se venger, une fois au pouvoir.

Mais, l'artisan de paix qu'il est a décidé de pardonner à tous. Ses bourreaux d'hier, qui avaient fui le pays après la crise post-électorale, ont regagné la mère patrie. Idem pour Laurent Gbagbo a refoulé le sol ivoirien le 17 juin 2021, après environ hors du pays dont 7 dans les geôles de la CPI (Cour pénale internationale). L'unique Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny n'a pas hésité à prendre le 6 août 2018 une ordonnance d'amnistie, qui se muera plus tard en une loi, en faveur de 800 prisonniers poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise postélectorale de 2010-2011 dont Simone Gbagbo. Et le 6 août dernier, il a accordé la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo.

A cela s'ajoute un dialogue politique inclusif instauré depuis 2011. En août dernier, il a reçu ses deux prédécesseurs, dans le cadre du prolongement de la 5ème phase du dialogue politique. De plus, sous son impulsion, Yamoussoukro est en train de renaître. Alassane Ouattara a aussi eu l'ingénieuse idée de créer, le RHDP, un parti politique qui porte le nom de Félix Houphouët-Boigny. Autant d'initiatives concrètes qui montrent qu'Alassane Ouattara est, de loin, celui qui porte les valeurs incarnées par Houphouët-Boigny.

Thiery Latt

Leg : Entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, on sait qui est le vrai houphouëtiste (Ph Dr)