Congo-Kinshasa: Tensions entre les communautés Teke et Yaka/Kwamouth - La mission gouvernementale dépêchée présente le bilan à Sama Lukonde

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui, à la Primature, mercredi 31 août 2022, la délégation des membres du Gouvernement qui ont été dépêchés à Kwamouth dans le Maï-Ndombe jeudi dernier suite aux affrontements qui s'y sont déroulés entre les Tekes et les Yaka. Ont été associés à cette réunion, les officiers militaires, quelques membres du cabinet du Premier Ministre. Cette délégation conduite par le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, est venue faire rapport au Chef du Gouvernement de la situation liée à ces conflits communautaires dans cette partie de la République.

"A titre de rappel, à la suite des événements malheureux survenus à Kwamouth, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier Ministre a constitué une délégation de quatre Ministres qui se sont rendus sur place et depuis que cette délégation est revenue, elle n'avait pas encore trouvé l'occasion matérielle de faire rapport à son Excellence Monsieur le Premier Ministre. Il sied d'indiquer qu'il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples comme ils le reconnaissent eux-mêmes qui ont toujours vécu des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, et qui, subitement, se sont retrouvés dans un conflit sanglant. Un conflit qui a causé à ce jour, un peu plus de 30 morts à Kwamouth. Tant de maisons, des villages, incendiés dans ce territoire de Kwamouth et bien d'autres mauvaises choses qui se sont produites et c'est toujours entre les Yaka et les Teke. Et donc, nous devrions faire ce rapport là au Premier Ministre pour lui faire savoir également que nous qui nous sommes rendus à Kwamouth, nous n'avons pas trouvé l'occasion de rencontrer nos frères Yaka qui vivaient dans cette province-là. Il semble qu'ils sont tous dans des forêts, et que pour raison d'équité, il est bon que la délégation se rende également à Kwango, plus précisément à Kenge pour essayer de parler avec les responsables provinciaux, et les autorités traditionnelles de manière à obtenir l'implication de chacun pour que ce que nous sommes en train de connaître à Kwamouth ne puisse pas prospérer. Il faut que ça s'arrête", a indiqué le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo.

Quelques pistes de solutions ont été, par ailleurs, proposées pour arriver à mettre fin à cette situation désastreuse. "Nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre-temps, nos services de sécurité et défense sont instruits pour que la protection soit assurée pour le bénéfice de nos concitoyens, quelle que soit leur origine, quelles que soient les provinces auxquelles ils appartiennent. Nous, en tant que Gouvernement, nous avons dit à nos frères et sœurs de Kwamouth de Maï-Ndombe que c'est vrai qu'ils sont frustrés, c'est qu'ils sont malmenés mais le Gouvernement de la République ne peut pas accompagner une communauté à pouvoir se gêner de vivre avec une autre sur toute l'étendue de notre territoire ", a conclu Daniel Aselo, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières.

Pour rappel, c'est en début août, que la Cité de Kwamouth a été le théâtre de violents affrontements entre les membres de deux communautés, Teke et Yaka en proie à un conflit de territoire. D'un côté la communauté Teke, qui se considère comme originaire et propriétaire des villages situés le long du fleuve Congo et l'autre, la communauté Yaka venue s'installer après. Le Gouvernement de la République use de son pouvoir régalien pour mettre fin à ces affrontements pour que la paix revienne à jamais.