Congo-Kinshasa: Présidence de la Commission des Forêts et Faune Sauvage pour l'Afrique/Environnement - la RDC succède à la République Sud-Africaine

La 23ème session de la Commission des Forêts et de la Faune sauvage pour l'Afrique (CFFSA) s'est clôturée ce vendredi 26 août 2022 à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Cette session a coïncidé avec la 7ème Session Africaine des Forêts et de la Faune Sauvage (SAFFS) tenue sous le thème : " Renforcer la résilience et la relance après les situations de crise et les menaces, le rôle de la forêt et de la faune sauvage". A l'issue des travaux de 4 jours, la RDC prend le bâton de commandement de la CFFSA pour une durée de deux ans après la Présidence de l'Afrique du Sud.

Ewald Rametsteiner, Directeur Adjoint de la FAO, a déclaré que " la CFFSA a pour objectif de combattre la déforestation et la dégradation des forêts en renforçant la restauration de celles-ci pour gérer d'une manière durable la faune sauvage afin de prendre en charge et aider les populations avec des moyens de survie".

Pour sa part, José Ilanga, Directeur Général des forêts du Ministère de l'Environnement et de Développement Durable, a affirmé : "En prenant la relève de l'Afrique du Sud, la RDC va devoir capitaliser les acquis de la commission en matière de gestion durable des forêts et de la biodiversité en vue de consolider les assurances. La RDC en tant que co-organisateur de la prochaine session sur le changement climatique s'est engagée à prendre une part active dans l'organisation de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité".

Ces initiatives vont l'aider à consolider et pérenniser les acquis des activités de la commission.

Clôturant lesdits travaux, Marie-Josée Bunsana, Conseillère Administrative et représentante de Eve Bazaïba Masudi, Vice-Premier ministre et Ministre de l'Environnement et Développement Durable, a déclaré : "C'est un privilège pour la RDC d'abriter cette 23ème session de la commission et la 7ème semaine des forêts et de prendre la présidence de la dite commission pour les deux années à venir". Plusieurs recommandations ont été formulées pour la bonne marche de cette commission.