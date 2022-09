Congo-Kinshasa: En marge de la 1è édition du forum sur l'avenir / Kinshasa - La synergie des jeunes forts pour l'éveil de la conscience interpelle la jeunesse

"Une jeunesse consciente au cœur des exploits politiques pour un avenir sûr", était le thème principal qui a réuni plusieurs jeunes de la ville-province de Kinshasa, mercredi 31 août 2022, autour d'une conférence-débat organisée par la plate-forme "synergie de jeunes forts pour l'éveil de la conscience", à l'enceinte du Lycée Shaumba, dans la commune de la Gombe.

Plusieurs personnes ont pris part à ce grand rendez-vous qui avait comme objectif de sensibiliser les jeunes pour une prise de conscience effective, mais aussi de les outiller suffisamment face aux défis majeurs du développement de la République Démocratique du Congo.

En présence du conseiller principal du Chef de l'Etat en charge du développement, Ephraim Kayoka Kongolo, plusieurs questions sur la renaissance de la conscience de la jeunesse congolaise était passée au peigne-fin. Dans son allocution, Alim Mbemba, président la plateforme "synergie des jeunes forts pour l'éveil de la conscience", a laissé entendre que le gouvernement congolais a la lourde charge de veiller à l'épanouissement des jeunes et à leur autopromotion, les éduquer, les entretenir afin de lutter contre et éviter la délinquance juvénile. "Le Gouvernement a intérêt d'accompagner les bonnes initiatives des jeunes pour lutter contre le chômage qui entraine plusieurs jeunes aux actes des antivaleurs qui auront un impact négatif sur leur avenir", a-t-il souligné.

Delon Alim Mbemba demande que le mois d'août dédié à la jeunesse, bien que passé, soit l'occasion propice pour les autorités compétentes de définir une nouvelle politique nationale en faveur des générations futures, et d'encourager des initiatives de l'entreprenariat. Cela, ajoute-t-il, dans le but d'établir une mise en œuvre de la charte africaine de la jeunesse" qui demeure le moyen permanent pour les jeunes congolais d'accéder au droit à la santé, aux nouvelles technologies de l'information etc.

A son tour de prendre la parole, le Conseiller principal du Chef de l'Etat en charge du développement a relevé que le Congo de demain sera fort et prospère, si seulement la jeunesse d'aujourd'hui est responsable et consciente. A son avis, pour qu'il ait auto-développement de la jeunesse, il suffit juste que celle-ci "prenne consciente de tout acte qu'elle pose, et elle doit être active et dans ce genre d'habitude que nous allons encourager cette jeunesse actuelle de prendre le relais de prise de décision stratégique du pays. Car, aujourd'hui, nous avons de jeunes au sein du Gouvernement qui compose l'ossature de l'actuel gouvernement, et cette participation considérable de jeunes au gouvernement inclue la proximité de la jeunesse congolaise au régime actuel ".

Il y a lieu de rappeler que plateforme "synergie de jeunes forts pour l'éveil de la conscience" est une structure qui a pour objectif d'encadrer les jeunes pour leur épanouissement à travers plusieurs secteurs de la vie sociale.

Le numéro un de la synergie a recondamné aux jeunes congolais de cultiver un comportement responsable, oublier les futilités et penser à la construction d'un futur digne qui sera bénéfique pour la nation car, selon lui, la jeunesse est la clé de l'avenir de la RDC, et elle mérite un propre encadrement pour que le Congo de demain soit dirigé par de personnes intègres. " Pour que les jeunes occupent les postes de prise de décision du pays, il faudra que ces derniers soient une jeunesse consciente. Sur ce, je m'adresse aux jeunes du Congo ici présent, représentant la future nation digne et prospère, de regarder en face la société future l'intention de nier nos erreurs commises en tant que jeune car, nous avons une part de responsabilité dans notre propre malheur et dans le malheur de notre peuple car, nous avons cédé aux manipulations, nous n'avons pas su faire le choix entre le bien et le mal, nous avons perdu la vertu et la moralité, nous avons perdu la conscience nationale, nous avons abandonné nos cultures mœurs et traditions pour apprêter celle qui nous font noyer dans un déluge ".