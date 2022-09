Congo-Kinshasa: Alerte !

La rentrée des classes, c'est ce lundi 05 septembre 2022, à 7 heures, sur l'ensemble du territoire national. Tony Mwaba, Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPST), donnera le go au Collège Elikya, dans la commune de la Gombe.

La gratuité sera-t-elle d'application ? Oui, Tony Mwaba l'a affirmé plus d'une fois. Alors, quelles sont les mesures prises par le Gouvernement pour assurer le bon déroulement des enseignements ? Qu'en sera-t-il de la prise en compte des paliers restants après les discussions entre le Gouvernement et le banc syndical des enseignants à Mbuela Lodge ? Telles sont les questions qui méritent d'être soulevées à l'attention des warriors au seuil de cette année scolaire 2022-2023. Visiblement, plusieurs fers sont feu puisqu'au-delà du sous-secteur de l'éducation, la pénurie de kérosène vient de nouveau frapper le secteur de transport aérien. Plusieurs vols internationaux comme locaux ont été annulés à l'aéroport international de N'djili, jeudi, à la grande surprise des passagers. Jusqu'où iraient les conséquences de la guerre russo-ukrainienne ?

Autant se le demander. Pendant ce temps, dans la province du Maï-Ndombe, le sang coule dans le territoire de Kwamouth où les teke et les yaka s'entretuent gratuitement. Bilan officiel annoncé par Daniel Aselo et tous les warriors dépêchés pour calmer les esprits, 30 morts et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Spectacle affligeant et désolant. Et donc, chacune de ces deux communautés de l'ex Grand Bandundu a mal choisi l'adversaire. La cohésion nationale est menacée. Seule une riposte efficace du pouvoir en place peut sauver les meubles.

Comment comprendre que dans un pays dont les bases du développement sont encore fragiles, les populations s'adonnent à des actes de bavure et de vandalisme, allant jusqu'à marcher sur la sacralité de la vie humaine ? Qui seraient ces tireurs de ficelles qui tenteraient de métastaser le cycle des violences et de massacres de populations en République Démocratique du Congo ? Après Yumbi, Kamwena Nsapu et l'échec du conflit katangais et kasaiens, la RD Congo se veut unie et indivisible pour le bien-être des fils et filles du pays. Non à la diabolisation.