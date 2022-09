Afrique de l'Ouest: Diplomatie régionale : Avant Abidjan, le Lt Colonel Damiba en visite d'amitié et de travail à Bamako

Avant son arrivée à Abidjan en Côte d’Ivoire le 5 Septembre prochain, le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, effectuera une visite d’amitié et de travail ce samedi 03 septembre 2022, à Bamako,( Mali). ‘Cette visite du Chef de l’Etat sur les bords du fleuve Djoliba participe de la volonté des nouvelles autorités Burkinabè de renforcer les excellentes relations séculaires de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République du Mali’, a- t-on appris ce vendredi soir, par une note de la Direction de la Communication du Faso.

Aussi, la source ajoute qu’à cette occasion, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et son Homologue malien, le Colonel Assimi Goita vont passer en revue les sujets d’intérêt commun pour les deux pays y compris les problématiques du Sahel. Certainement que le dossier relatif à « l’affaire des 49 militaires ivoiriens incarcérés à Bamako » sera évoqué. ‘Les deux Chefs d’Etat saisiront cette occasion pour examiner les voies et moyens de renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser leurs efforts en vue de relever les défis communs auxquels le Burkina Faso et la République du Mali font face.’ Souligne la note.

Il est à rappeler que le Chef de la Transition au Burkina Faso, d’après une note du protocole d’Etat ivoirien, sera reçu le 5 Septembre 2022, à midi au palais de la présidence de la République d’Abidjan- Plateau par Alassane Ouattara. Les deux chefs d’Etat auront notamment un tête-à-tête au « Petit palais ».

A l’étape d’Abidjan, Paul-Henri Damiba, le nouvel homme fort du Burkina Faso et Alassane Ouattara évoqueront inéluctablement les questions relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région et au Burkina Faso. Ce pays voisin à la Côte d’Ivoire est fortement en proie au terrorisme.

Ce bref séjour en terre ivoirienne qui prend l’après- midi, intervient près de deux mois après le retour au pays de l’ex-président Blaise Compaoré, pour discuter avec la junte militaire dans le cadre des efforts de réconciliation nationale. Blaise Compaoré qui est revenu juste après sur les bords de la Lagune Ebrié, est en exil en Côte d’Ivoire depuis octobre 2014. Si officiellement il n’est pas prévu une rencontre entre Damiba et l’ancien Chef du Faso, des sources proches de lui dans la capitale économique ivoirienne, ‘estiment qu’officieusement qu’il n’est pas exclu que les hommes se rencontrent’.