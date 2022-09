Cote d'Ivoire: Soutien aux populations- Les agents de la Cie-Sodeci font un don de sang au Cnts

Les agents de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) et de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire ( Sodeci), deux entreprises privées de service public, ont fait un don de sang au Centre national de transfusion sanguine (Cnts).

Selon une note d’information dont nous avons eu copie, cette action citoyenne de don de sang s'est déroulée les 26 et 27 août 2022, en marge des journées dites '' Cie-Sodeci '' visant à affirmer l'importance de la qualité de service de ces deux entreprises et renforcer l'esprit d'équipe chez ses agents. A cette occasion, Ahmadou Bakayoko, le directeur général du Concessionnaire du service public de l’électricité et de l’eau en Côte d’Ivoire, s’est réjoui de la forte mobilisation de ses collaborateurs pour cette opération de don de sang.

Aussi, il a appelé ses collaborateurs à œuvrer pour la performance des deux entreprises. ’Ce qui différencie nos entreprises des autres, ce sur quoi il convient de ne jamais transiger, ce sont nos Valeurs. Se donner des valeurs, les partager et surtout les vivre, c’est permettre de pérenniser l’excellence, en nous et autour de nous’, a conseillé M. Bakayoko aux agents. Aussi, des conférences et échanges qui ont lieu lors de ces retrouvailles, ont permis aux employés de ses deux entreprises de s’imprégner du bien-fondé du respect des valeurs dans leurs activités. Ces journées se sont achevées par une activité sportive.