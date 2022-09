Togo: Le Conseil municipal mise sur la perfection et l'excellence à bas âge

Rassemblés pour plusieurs jours sur quatre différents sites (EPP Avélimé, EPP Anfamé Nord, EPP Klobatèmé, Centre Communautaire de Bè), 230 jeunes enfants de la Commune de Golfe 1 Bè Afédomé, ont bénéficié des activités du projet Vacances Utiles, initié par le Conseil communal de cette commune par excellence du Grand Lomé. Des activités de confection de divers outils aux jeux ludiques, ces Vacances utiles, à la différence des cours de vacances qui se faisaient autrefois ont tablé sur la perfection, l'excellence et le vivre ensemble, entre les enfants de la même commune et qui sont appelés à œuvrer ensemble pour son développement.

En visite ce Vendredi aux jeunes gens et à leurs encadreurs, le Maire de la Commune, Joseph Gomado et sa suite, n'ont pas manqué de motiver toute leur satisfaction quant à la réussite d'un tel projet. De ses dires, " l'objectif du conseil municipal est toujours de rester aux côtés des parents d'élèves et des élèves pour les amener pendant l'année scolaire et pendant les vacances à être vraiment utile à la cité. Donc, au cours de ces vacances, nous avons eu sur quatre sites, à mobiliser plus de 230 élèves qui ont assisté à des activités qui peuvent les amener à réfléchir tout en s'amusant. Nous n'avons pas voulu organiser des cours de vacances pour encore encombrer les enfants. Mais quand même, au cours de ces activités, les enfants ont eu au moins à parler la langue de Shakespear, il y a les élèves de la classe de primaire qui ont chanté en Anglais, ils ont eu à fabriquer divers articles, soit la poterie, des dessins, bracelets... Tout ça ce n'est pas dans l'intérêt de les occuper pour les occuper mais quand même pour les amener vers la perfection. Qu'est-ce que je peux faire pour amener l'encadreur à l'apprécier, à l'encourager. L'objectif c'est de dire à nos enfants que la perfection, l'excellence doit être de mise dans toutes les activités, activités scolaires, récréatives... L'autre objectif est de les amener à être ensemble, à accepter l'autre malgré sa différence et que c'est au niveau du Conseil communal, que c'est dans la cohésion que nous devons construire cette commune. Et nous devons développer ce concept là depuis le bas âge auprès de nos enfants, pour qu'on puisse vraiment être ensemble pour construire notre cher pays le Togo ".

Et de poursuivre, " l'objectif est atteint. Au départ, on a voulu 150 enfants, mais on est allé au-delà jusqu'à 230. C'est dire combien ils ont trouvé un intérêt ". Déjà, il se projette sur le futur. " C'est une expérience que nous avons fait, ça a donné un résultat. Nous allons essayer de mobiliser plus de moyens pour rassembler plus d'élèves d'autres établissements scolaires ", promet-il, tout satisfait.

C'est en tout cas la même satisfaction du côté des encadreurs, pour ce qui est de la réactivité des jeunes enfants. Mme Venance, citoyenne de Golfe 1 et bénévole sur ce projet, est revenue en détails sur les diverses activités menées, pour développer les connaissances de ces enfants et les amener à manifester la volonté d'apprendre. Tout comme ses autres collègues, elle s'est dite " très satisfaite ".

En guise de témoignage de reconnaissance à ces 230 enfants pour leur engouement pour ce projet, des kits scolaires leurs ont été distribués.