Afrique: Rabat accueille la Super Coupe de la CAF TotalEnergies le samedi 10 septembre

Rabat, ville ayant abrité avec succès la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies, sera l'hôte de la Super Coupe de la CAF TotalEnergies le samedi 10 septembre 2022.

Le coup d'envoi du match prévu au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah sera donné à 20h00 heure locale/ 19h00 GMT/ 21h00 Le Caire.

La Super Coupe TotalEnergies 2022 opposera deux clubs marocains, le Wydad Athletic Club - vainqueur de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies à la RS Berkane - vainqueur en Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.

Il s'agit de la quatrième finale pour le Wydad, qui rejoint le Raja Casablanca pour le plus grand nombre de finales de Super Coupe disputées par une équipe marocaine.

Aucun pays n'a eu plus de clubs différents prenant part à la Super Coupe que le Maroc (6). En plus du Wydad Casablanca, du Raja Casablanca, de la RS Berkane et du Maghreb FES, le Maroc compte également le FAR Rabat et le FUS Rabat qui ont terminé malheureux finalistes.

Ce qu'il faut savoir sur les villes hôtes :

Le Caire a accueilli la finale de la Super Coupe de la CAF à six reprises - plus que toute autre ville, suivie de Casablanca (trois fois) et de Doha.

Précédentes Super Coupes de la CAF impliquant des équipes du même pays

La première fois que deux équipes du même pays se sont rencontrées en finale de la Super Coupe de la CAF, c'était le 16 janvier 1994 au Soccer City de Johannesburg, en Afrique du Sud. C'était à l'occasion de la deuxième édition de la coupe. Le match avait alors opposé les Egyptiens du Zamalek et d'Al Ahly dans un derby du Caire.

Lors de cette finale de la Super Coupe de la CAF 1994, le Zamalek, vainqueur de la Coupe des Clubs Champions d'Afrique 1993, a battu son rival de la même ville, Al Ahly, vainqueur de la Coupe des Clubs Vainqueurs de Coupe 1993, 1-0. Ayman Mansour a marqué l'unique but du match à la 86e minute en faveur du Zamalek.