Afrique: L'Égypte et le Koweït se classent au 4e rang parmi les 1000 plus grandes banques du monde

Le secrétaire général de l'Union des banques arabes, Wissam Fattouh a annoncé que le Koweït et l'Égypte se classaient au 4e rang en termes de nombre de banques inscrites sur la liste des 1000 plus grandes banques du monde, en inscrivant 7 banques égyptiennes et koweïtiennes sur la liste.

Selon une étude publiée par le Secrétariat Général de l'Union des Banques Arabes, les états financiers disponibles pour les banques arabes pour la fin de l'année 2021 montrent que 72 banques arabes sont inscrites sur la liste, a déclaré M. Fattouh, selon l'agence de presse koweïtienne, jeudi.

Il a souligné que les Émirats arabes unis enregistraient le plus grand nombre de banques arabes inscrites sur la liste (14 banques), suivis de l'Arabie saoudite (10 banques), de Bahreïn et du Qatar (8 banques chacun), du Koweït et de l'Égypte (7 banques chacun).