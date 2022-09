Afrique: Elim CHAN 2023 - Niger - Togo, le sélectionneur des Eperviers locaux Jonas Kokou Komla se prononce

Après son succès 1-0 face au Niger dimanche dernier, la sélection nationale locale du Togo dispute ce samedi 3 septembre à 13 heures GMT le match retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023.

En conférence d'avant match ce vendredi, le sélectionneur des Eperviers A' Jonas Kokou Komla s'est montré confiant et déterminé.

" C'est un but d'avance, ce n'est pas qu'on va se focaliser sur le seul but. C'est un match qui ne se ressemble pas, on a joué un match à Lomé qui serait différent de celui de demain. Faudra mettre tous les atouts de notre côté pour non seulement faire une bonne rencontre mais pour se qualifier. Je l'ai toujours dit aux joueurs qu'on avait deux finales à jouer. On en a joué une à Lomé et on en aura une autre demain. Donc il faut se battre jusqu'au bout puisqu'il y a un ticket qualificatif pour le CHAN. Ce sera un match pas facile, parce que déjà battre un adversaire au match aller ça voudrait dire que celui-ci viendra plus préparé et déterminé. Donc c'est à nous d'être à la hauteur pour avoir la qualification au bout du match ", a lancé le technicien togolais dans des propos recueillis par la fédération togolaise de football (FTF).

En rappel, les Eperviers locaux vont se mesurer au Mena A' du Niger au Stade de l'Amitié de Cotonou du Bénin sous le coup de 13h GMT.