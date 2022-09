Maroc: Examen des moyens de promouvoir la coopération médiatique maroco-palestinienne

L'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abdel Rahim Meziane, a examiné avec le ministre Ahmad Assaf, superviseur général des médias officiels palestiniens, les moyens de promouvoir la coopération médiatique maroco-palestinienne et de lui insuffler une nouvelle dynamique, en vue de renforcer la communication entre les professionnels, les institutions et les organismes relevant de ce secteur dans les deux pays.

Lors de cette rencontre, tenue mercredi à Ramallah, M. Assafa a affirmé que l'Etat de Palestine, en particulier ses dirigeants, "apprécie hautement le rôle joué par le Maroc dans le soutien de la cause palestinienne et la défense de ses constantes, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods".

Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans le soutien de la résistance des Maqdissis et la défense de l'identité religieuse et historique d'Al-Qods. Ainsi, le responsable palestinien a exprimé son aspiration à ce que les médias de son pays s'impliquent dans une large diffusion des efforts déployés par le Royaume pour défendre la cause palestinienne.

Il a, dans ce sillage, souligné que le rôle des médias n'est pas seulement de présenter ces efforts, mais également de changer certains préjugés et stéréotypes, relayés par certains supports médiatiques.

M. Assaf a, par ailleurs, relevé que l'échange de programmes de radio-télévision peut jouer un rôle pour informer les citoyens des orientations politiques des deux pays, ainsi que les potentialités culturelles, scientifiques, patrimoniales et sociales dont regorge chacun d'entre eux.

En outre, le responsable palestinien a exprimé le souhait qu'une délégation des médias palestiniens se rende au Maroc afin de rencontrer les médias marocains et de discuter de tous les défis auxquels est confrontée la coopération médiatique entre les deux parties, ainsi que des moyens à même de la raffermir.

Il s'est également engagé à nommer un nouveau reporter de la télévision palestinienne, qui sera en mesure d'entrer en communication avec les diverses institutions médiatiques officielles et non officielles au Maroc.

Cela, ajoute-t-il, se fera dans le dessein de réaliser des programmes et des reportages sur les différents aspects politiques, économiques et culturels du Royaume du Maroc et afin de couvrir les activités organisées pour soutenir la cause palestinienne.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc a souligné l'importance que le Royaume du Maroc accorde au renforcement de la coopération avec la Palestine, en l'occurrence en matière de médias. Il a mis en avant l'intérêt qu'accordent les médias palestiniens aux activités de l'Agence Bayt Mal Al Qods, bras financier du Comité d'Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.