Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - ONU femmes renforce les capacités de 60 coopératives du secteur du vivrier

Une mission de redynamisation et de renforcement des capacités de 60 coopératives bénéficiaires du projet AFAWA (Appui aux coopératives des femmes du secteur vivrier) dans la région du Bélier séjourne actuellement dans la capitale politique ivoirienne. A cet effet, elle a ouvert, ce lundi 22 août 2022, un atelier de renforcement de capacités de ces coopératives agricoles spécialisées dans la production du vivrier. C'est un projet de l'ONU Femmes en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Direction de l'Alphabétisation des Adultes, des Jeunes et des Enfants) et l'institution financière dédiée aux femmes, Fin'ELLE.

Cette mission, prévue du 22 au 26 août 2022 à Yamoussoukro, a été lancé le 7 juillet 2022 à Toumodi. AFAWA est un projet d'un montant de 900 millions de francs CFA, initié par ONU Femmes Côte d'Ivoire en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Société Financière Internationale (SFI), qui ambitionne de faciliter l'accès des femmes aux marchés et au financement des petites et moyennes entreprises en Afrique.

En Côte d'Ivoire, ce sont au total 322 coopératives dirigées par des femmes qui bénéficient d'un accompagnement à travers des actions visant à augmenter leurs revenus, à renforcer la disponibilité des aliments et à réduire leur coût grâce à une production accrue et à des réglementations et infrastructures favorables. La mise en œuvre du projet se fait sur une période de trois ans (2021-2024) et les interventions se concentrent dans les grands bassins de production des cultures vivrières dont le Tchologo, le Poro, le Bounkani, le Folon, la Bagoué, le Bélier, le Gbêkê et le Tonkpi.

AFAWA œuvre également à la mise en pratique des acquis du projet " Autonomisation des femmes dans l'agriculture grâce à l'accès aux TIC en Côte d'Ivoire ", exécuté de mars 2020 à juin 2022 dans la région du Bélier. Ce projet d'autonomisation a entamé l'alphabétisation fonctionnelle et numérique de 60 coopératives et développé la plateforme digitale " Buy From Women ", qui facilite l'accès au marché des organisations professionnelles agricoles (OPA) actives dans la filière manioc dans le Bélier.

À travers cette mission, ONU Femmes Côte d'Ivoire et ses partenaires renforceront les capacités des 60 coopératives grâce à une formation en gestion financière, à la mise à disposition d'équipement et une remise à niveau sur l'alphabétisation fonctionnelle classique et numérique des animateurs endogènes des OPA, pour une meilleure exploitation de la plateforme " Buy From Women ".

AFAWA s'inscrit dans la stratégie décennale du Groupe de la Banque Africaine de Développement visant à parvenir à une croissance inclusive pour l'Afrique. Cette stratégie porte sur deux objectifs du High 5 de la banque, à savoir nourrir l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines.

D'un montant global de 1,8 milliard de FCFA, le projet aidera à l'autonomisation économique des femmes actives dans le secteur agricole notamment celles positionnées sur les cultures vivrières de base et à la résilience alimentaire des populations. Mais plus spécifiquement, il s'agit de développer et améliorer l'environnement des affaires, renforcer l'accès des femmes aux marchés innovants et plus rémunérateurs.