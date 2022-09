Angola: Elections 2022 - La CPE de Cuando Cubango termine le processus électoral sans plainte

Menongue (Angola) — La Commission Provinciale Electorale (CPE) de Cuando Cubango a clôturé l'ensemble du processus électoral ce vendredi, sans aucune plainte des sept partis et de la seule coalition en lice pour les élections générales du 24 août.

En conférence de presse, le président de la CPE, Sérgio Canhanga, a déclaré n'avoir reçu aucune plainte des concurrents, à ce stade de la fin du délai légalement établi.

Selon le responsable, la CPE " a le pouvoir de déclarer clos le processus électoral ", qui s'est déroulé sans aucun problème, dans la province de Cuando Cubango.

Il a ajouté qu'à la fin de la période, la CPE termine le processus électoral, avec un "bilan positif", sans aucune trace de plainte.

Sérgio Canhanga a informé qu'il s'agissait d'une session plénière extraordinaire, dans le seul but de rendre publique la communication sur la clôture du processus dans la province de Cuando Cubango.

À Cuando Cubango, il y avait 412 bureaux de vote, où 662 tables de vote ont été installées, avec 2 648 membres, pour servir 292 520 citoyens ayant une capacité électorale active.

Selon les résultats définitifs publiés lundi par la Commission Nationale Electorale (CNE), le MPLA a remporté l'élection avec 51,17% des voix, confirmant la réélection de son candidat à la présidence de la République, João Lourenço, ainsi que l'élection la vice-présidente, Esperança Costa.

Avec trois millions 209 mille et 429 voix, le MPLA a élu 124 députés à l'Assemblée nationale (AN), l'UNITA a obtenu 43,95 % (2 756 786 voix et 90 députés), le PRS 1,14 % (71 351 voix et 2 députés), le FNLA 1,06% (66 337 voix et 2 députés) et,le nouveau venu PHA 1,02% (63 749 voix et 2 députés).

La CASA-CE avec 0,76% (47 446 voix) n'a obtenu aucun député, tout comme l'APN avec 0,48% (30 139 voix) et le P-NJANGO avec 0,42% des voix (26 867 voix).

L'élection a vu la participation de huit forces politiques et de six millions 454 mille 109 électeurs, correspondant à 44,82 % des 14 millions 399 mille citoyens inscrits.