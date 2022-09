Cote d'Ivoire: Organisation administrative et financière des clubs - Le football ivoirien entre dans l'ère de la professionnalisation

C'est une avancée notable pour le football ivoirien. Les nouveaux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football (FIF) avaient inscrit la professionnalisation du ballon rond au nombre des priorités de leur programme. Et le moins qu'on puisse dire, les choses avancent dans le sens souhaité. En séminaire sur l'organisation administrative et financière des clubs autour du thème " Professionnalisation des clubs, subventions et droits télé ", ce mercredi 24 août 2022, à la Maison de l'entreprise, siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), à Abidjan-Plateau, la Fédération et les clubs de la Ligue de football professionnel (LFP) se sont accordés sur le traitement salarial des joueurs.

" Notre football doit aller de l'avant. On doit atteindre la maturité. La Côte d'Ivoire compte dans le concert nations. On est 13e dans le classement FIFA. Aujourd'hui, on doit monter mais ça doit passer par l'organisation des clubs ", a déclaré le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo. Cette organisation passe une gestion rationnelle des ressources humaines et financières dont disposent les clubs. Sur proposition de la Fédération, les clubs ont adopté le salaire minimum des joueurs en Ligue 1 et en Ligue 2. Et cela, sur la base des subventions promises par l'instance fédérale.

Ligue : un salaire minimum de 160 mille FCFA

La Ligue saison 2022-2023 se jouera avec 16 clubs. Chaque entité percevra 100 millions FCFA. Ce qui fait un total de 1 milliard 600 millions FCFA que la Fédération versera à l'ensemble des clubs de l'élite. En temps, un cahier de charges est à respecter. Notamment le nombre de joueurs professionnels et le salaire mensuel pour chacun des athlètes. Les clubs et la Fédération se sont accordés sur 20 joueurs professionnels par club pour un salaire minimum de 160000 FCFA à chaque joueur. Ce qui veut dire en français facile, qu'aucune formation de Ligue ne peut verser un salaire en dessous de 160000 FCFA à un joueur professionnel. En ce qui concerne la subvention, le paiement est échelonné sur dix mois à raison de 10 millions FCFA par mois.

" Nous avons fait une proposition au Comité exécutif qui a été adoptée. Nous l'avons soumis aux 16 clubs qui l'ont validé ce jour à ce séminaire. Le salaire de base est de 160 000 FCFA par mois par joueur pour 20 joueurs professionnels par club ", a expliqué le président de la LFP, Salif Bictogo.

Ligue 2 : 100 mille FCFA comme salaire de base

Les clubs de la Ligue 2 bénéficieront de 50 millions FCFA au titre de la subvention. Cette manne sera versée à raison de 5 millions FCFA par mois sur dix mois, à partir du démarrage de la saison. Au titre du salaire minimum garanti, il a été retenu 100 mille FCFA pour chaque joueur de l'effectif de 20 athlètes professionnels.

Ces premières mesures ont pour objectifs d'enclencher la mise en route de la professionnalisation du football en Côte d'Ivoire.

Et le président Yacine Idriss Diallo entend réussir le pari en se basant sur les produits que dispose la Fédération. " La FIF dispose de produits. Ce sont ces produits qui nous permettent de créer des richesses. Et ces produits, ce sont " les compétitions de Ligue 1, Ligue 2, D3, foot féminin, nos sélections nationales et nos clubs. Les revenus principaux des clubs et des sélections sont les droits télés. Pour pouvoir être attractif, il faut de compétitions attractives qui passent en télé ". Et cette instauration et formalisation du salaire minimum fait partie de cette attractivité.

Après les L1 et L2, la FIF rencontre ce matin, les clubs de Division 3.