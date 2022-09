Angola: Élections 2022 - TC confirme l'entrée des recours de l'UNITA et de CASA-CE

Luanda — La Cour constitutionnelle (TC, sigle en portugais) a confirmé ce vendredi la réception de deux recours présentés par l'UNITA et la CASA-CE contre les résultats des élections générales du 24 août, en Angola.

Selon le directeur du Bureau des partis politiques du TC, Mauro Alexandre, les deux requêtes seront d'abord analysées pour vérifier leur conformité à la loi avant d'être admises pour examen par l'Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle.

Mauro Alexandre s'exprimait lors d'une conférence de presse au siège du TC, à Luanda, pour apporter des éclaircissements sur le contentieux électoral, dans le cadre des dernières élections générales, les cinquièmes de l'histoire du pays.

Les résultats définitifs des élections annoncés par la Commission nationale électorale (CNE) donnent la victoire au parti au pouvoir, le MPLA, et à son candidat à la présidence, João Lourenço, avec 51,17 % des voix contre 43,95 pour l'UNITA, le plus grand parti d'opposition.

Mais le leader de cette formation politique et son candidat à la présidence de la République, Adalberto Costa Júnior, a déclaré que l'UNITA et ses partenaires du Front patriotique uni "ne reconnaissent pas" de tels résultats, car "ils ne reflètent pas la vérité électorale" .

Il a fait valoir que le décompte parallèle de l'UNITA contredit la victoire attribuée au MPLA, et a donc demandé le réexamen de ses prétentions en comparant les procès-verbaux de la CNE avec les copies détenues par les partis politiques.

Dans une communication à la Nation, Adalberto Costa Júnior a déclaré que son parti souhaite que le TC examine les procès-verbaux sommaires préparés dans tous les bureaux de vote ouverts le jour du scrutin.

Pour sa part, le leader de la CASA-CE, Manuel Fernandes, a dit que sa formation politique a des procès-verbaux qui indiquent des résultats différents de ceux obtenus par la CNE dans les provinces de Cabinda, Luanda, Namibe, Zaire, Cuanza-Norte, Huíla, Huambo , Malanje, Benguela et Moxico.

Lors du décompte final de la CNE, CASA-CE (Convergence Ample pour le salut de l'Angola - Coalition électorale) a obtenu 0,76 % des voix (47 446) sans aucun siège à l'Assemblée nationale, où elle occupait la troisième place avec 16 députés élus aux élections de 2017.

Avec un taux d'abstention de 55,18 % et le plus élevé de l'histoire électorale du pays, le vote du 24 août a réuni six millions 454 000 (44,82 %) des plus de 14 millions d'électeurs inscrits.

Les données officielles montrent que le MPLA a obtenu environ trois millions 209 mille voix correspondant à 124 sièges parlementaires contre deux millions 786 mille voix et 90 députés de l'UNITA.

La troisième position est revenue au Parti du renouveau social (PRS) de Benedito Daniel avec 71 351 voix (1,14 %) et deux députés, reprenant sa place de troisième force politique du pays perdu, en 2012, au profit de la CASA-CE.

Viennent ensuite le Front de libération nationale d'Angola (FNLA) dirigé par Simi a Nimbi, et le Parti humaniste d'Angola (PHA), de Florbela Catarina Malaquias, tous deux députés chacun.

Deux autres candidats n'ont pas non plus élu de député, comme l'Alliance nationale patriotique (APN) et le Parti nationaliste pour la justice en Angola (P-NJANGO).

Les deux derniers sont exposés à l'extinction par la Cour constitutionnelle pour être restés en bas de 0,5 % comme valeur de pourcentage minimum imposée par la loi pour la permanence des partis politiques.

L'Angola a tenu ses premières élections générales en 1992, avant de retourner aux urnes successivement en 2008, 2012 et 2017.