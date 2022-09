Congo-Kinshasa: Cadre de concertation sur les avantages des matériaux de construction à base des déchets plastiques/Patience Mazambi - " Les briques et pavés faites à base de déchets plastique ont un avantage inestimable pour un pays comme le nôtre... "

Le cadre de concertation national de la société civile dans son groupe thématique infrastructure, transport, NTIC et habitat en collaboration avec l'Entreprise des Plastiques Recyclés (EMPLAREC) et avec l'Association des Techniciens et Artisanats du Congo, ont organisé ce, jeudi 18 juillet 2022, une conférence écologique dans la salle de conférence du ministère des affaires étrangères. " Gestion des déchets dans la ville de Kinshasa quels avantages pour le développement durable ", est le thème qui a été retenu lors de cette rencontre. Intervenante active à cette rencontre, Patience Mazambi, la D.G de l'entreprise des plastiques recyclés (EMPLAREC), présente les briques écologique et pavés à base des déchets plastiques comme atout inestimable pour la construction en RDC.

Face au changement climatique menant au réchauffement et à d'autres intempéries, notamment à la biodégradion, Patience Mazambi fait comprendre quel seul l'adoption du système de construction à partir des matériaux à base des déchets plastique, dont notamment, les briques et pavés, sont des atouts majeurs pour épargner les différentes constructions au pays des catastrophes naturels qui leurs touches.

" le cadre de concertation d'aujourd'hui qui est organiser par la société civile en collaboration avec la société de recyclage des déchets plastique EMPLAREC et l'association des techniciens et artisanats du Congo, était dans l'objectif de faire comprendre au gens l'importance des matériaux de construction faites à base des déchets plastique pour une durée certifié de nos constructions... ", A-t-elle renseignée. Et de continuer, " les briques et pavés faites à base de déchets plastique, ont un avantage inestimable pour un pays comme le notre. Notamment, pour une gestion estimable des déchets plastique et de préserver face aux catastrophes des constructions à ciment... ", A-t-elle signifiée.

Dans la même logique d'idée, elle fait comprendre que les pavés faits à base des déchets plastiques, lutte considérablement au rhumatisme. Maladie qui frappe une majeure partie des gens qui atteignent un certain âge avancé. A l'en croire, cette situation serait du aux carreaux ou aux pavements faits à base de ciment.

En outres, elle a fait comprendre que les briques à base des déchets plastique, ont une durée de vie et de résistance plus élevé que les briques à ciment. Dont notamment, une durée de plus de 400 ans.

Il sied par ailleurs de rappeler, l'intervention de Mme Patience Mazambi au cours de cette conférence écologique, avait portée sur " les avantages des briques et pavés faits à base des déchets plastique ".