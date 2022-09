Cote d'Ivoire: Elections législatives et sénatoriales partielles - Koné Sourou appelle à une campagne apaisée

Premier vice-président de la Commission électorale indépendante (CEI), Koné Sourou a invité les candidats aux élections législatives et sénatoriales partielles ainsi que leurs partisans à battre campagne librement et en toute légalité dans les limites de leurs circonscriptions respectives. Il a rassuré les uns et les autres sur les dispositions prises par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour une sécurisation efficiente de cette période de propagande. Ci-dessous, l'intégralité de sa déclaration lue au siège de la CEI.

Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes,

Le 03 septembre 2022, les électeurs des circonscriptions électorales n°057 (Bodokro, Lolobo et N'Guessankro Communes et Sous-Préfectures, Marabadjassa Sous-Préfecture), n°150 (Gnamangui, Méagui et Oupoyo Communes et Sous-Préfectures ) et n°202 (Bobi-Diarabana, Commune et Sous-Préfecture, Séguéla Sous-Préfecture), soit trois (3) élections législatives partielles et les grands électeurs de la région du Haut-Sassandra sont appelés aux urnes aux fins d'élire trois nouveaux députés et un nouveau sénateur, suite aux vacances de sièges de députés et d'un sénateur survenues dans notre pays.

A l'issue du contentieux devant le Conseil Constitutionnel, la Commission électorale Indépendante a publié la liste définitive des candidats, le 17 août 2022, ouvrant ainsi la voie à l'étape suivante de ces élections, à savoir la campagne électorale.

Aux termes des décrets n°2022-540 et n°2022-545 du 13 juillet 2022, la campagne électorale pour ces élections s'ouvrira le vendredi 26 août, à 00heure et prendra fin le jeudi 1er septembre à minuit.

A cet effet, la Commission électorale, conformément au Code électoral, a remis à chacun des prétendants aux suffrages des électeurs, des spécimens de bulletins de vote et d'affiches à leur effigie, le lundi 22 août 2022.

Chers candidats,

Vous pouvez donc battre campagne librement et en toute légalité dans les limites de vos circonscriptions respectives.

Battre campagne, c'est observer strictement, et principalement les dispositions de notre Code électoral, relatives notamment au respect de la période réglementaire et à toutes les interdictions qui y sont mentionnées.

Il s'agit également de promouvoir les valeurs de courtoisie et de " fair-play ". C'est, enfin, faire valoir auprès de nos concitoyens la qualité de son programme de gouvernance et être à la hauteur de ses ambitions pour notre cher pays.

Pour ce faire, les dispositions législatives et règlementaires vous offrent un accès égal et équitable aux médias garantis par les organes de régulation du secteur de la communication audiovisuelle et de la presse.

Par ailleurs, la Commission Electorale Indépendante peut vous assurer que les différents états-majors des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont pris toutes les mesures pour une sécurisation efficiente de cette période de propagande.

Chères populations

La Commission Electorale Indépendante voudrait, en outre, vous rappeler que cette période de campagne électorale est une étape clef dans l'expression démocratique. Elle doit être un moment d'échanges francs avec les différents candidats.

C'est pourquoi, nous vous invitons à une grande écoute afin de choisir en électeurs éclairés et libres celui qui, de votre point de vue, est en mesure de représenter le mieux vos aspirations et l'intérêt supérieur de la Nation.

La Commission Electorale Indépendante voudrait, enfin, donner l'assurance à chacun des candidats, qu'elle restera fidèle à ses engagements légaux, en demeurant l'arbitre impartial, juste et vigilant de la compétition qui s'ouvrira dès 00 heure ce soir.

A tous et à toutes, bonne campagne électorale !