Maroc: Augmentation du chiffre d' affaires global des sociétés cotées au premier semestre

Par plus gros contributeurs, les financières drainent 25% des revenus, suivies par Maroc Telecom (12%) et les opérateurs gaziers (10%)

Le chiffre d'affaires global des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s'est établi à 144,7 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier semestre 2022 (S1-2022), en hausse de 16,9% par rapport à la même période de l'exercice écoulé, boosté par un effet prix favorable ayant profité à la cote industrielle, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette performance est en effet portée essentiellement par un contexte favorable pour la cote industrielle (+24,2% à 96,3 MMDH) combiné, dans une moindre mesure, à une amélioration du produit net bancaire (PNB) des financières (+4,8% à 36,5 MMDH) ainsi qu'à la progression des primes émises brutes du secteur des assurances & courtage (+3,7% à 11,9 MMDH), explique BKGR dans son rapport "Earning" du S1-2022.

Par plus gros contributeurs, les financières drainent 25% des revenus au S1-2022, suivies par Maroc Telecom avec 12%, les opérateurs gaziers avec 10%, les valeurs agroalimentaires avec 8,8%, les compagnies d'assurance avec 8,2% ainsi que les spécialistes des matériaux de construction avec 8,6%, rapporte la MAP.

Par branche d'activité, les sociétés industrielles dégagent des revenus en amélioration de +24,2% à 96,3 MMDH, favorablement impactés par le bon comportement des opérateurs gaziers, notamment TOTAL MAROC (+71%), des minières, à savoir Managem (+82%), et de Taqa Morocco sous l'effet de l'amélioration de la performance opérationnelle de l'ensemble des unités avec un taux de disponibilité global de 92,7% et de la progression significative des frais d'énergie consécutivement à l'évolution haussière du prix d'achat du charbon sur le marché international.

S'agissant des financières, leur PNB ressort en hausse de +4,8% à 36,5 MMDH intégrant principalement les contributions additionnelles d'Attijariwafa Bank (+600 millions de dirhams (MDH)), de Bank of Africa (+460MDH) et de BCP (+346MDH) dans un contexte de bonne tenue de l'activité des crédits.

Le CA du secteur des assurances & courtage progresse de +3,7% à 11,9 MMDH, porté essentiellement par Sanlam Maroc (+ 257MDH) dont les réalisations au S1-2022 font ressortir une appréciation de +8,8% des primes émises brutes émanant de la Non-Vie et de +5,5% de celles de la Vie, compensant les contributions négatives de Wafa Assurace et d'Atlantasanad sur la branche vie (-0,9% et -2,4% respectivement) suite notamment au repli de l'épargne, principalement sur le T1-2022.

Par ailleurs, BKGR souligne que globalement, les réalisations commerciales au S1-2022 du Scope 40 de couverture de BMCE Capital Global Research représentent 51,8% de ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui est quasiment en ligne avec la moyenne historique de près de 50%.

Et de noter que Lesieur Cristal ainsi que les opérateurs gaziers affichent des réalisations supérieures à leurs attentes en raison de la répercussion sur les prix de vente de la flambée des cours des intrants. En revanche, Boissons du Maroc et Minière Touissit enregistrent des performances en deçà des anticipations de BKGR suite à un effet de saisonnalité des ventes pour l'opérateur agroalimentaire et à l'arrêt de la production sur une partie du T1-2022 de la compagnie minière.

Sur l'unique T2, les revenus de la cote boursière s'apprécient de +15,9% à 72,9 MMDH comparativement au T2-2021, intégrant la croissance à deux chiffres du top line des industries (+22,1% à 49,1 MMDH), la hausse de +4,4% du PNB des financières à 18,8 MMDH et la progression de +6,5% des assurances & courtage à 5 MMDH.