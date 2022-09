Cote d'Ivoire: San-Pedro/Gestion budgétaire - La CELIOPE s'ouvre officiellement au grand public

Le fonctionnement de la Cellule d'information des opérateurs économiques (CELIOPE) n'a plus de secret pour eux. Une campagne nationale de vulgarisation des activités de cette cellule et de sensibilisation des opérateurs économiques de la région de San-Pedro sur les mesures relatives à l'interdiction de constituer des passifs s'est, en effet, tenue à Tabou le 23 août et à la mairie de San-Pedro le 24 août dernier.

L'objectif était de faire connaître cette structure aux opérateurs économiques de l'intérieur du pays. Il faut noter que la mobilisation à cette séance d'échange, d'écoute et d'information fut exceptionnelle vu la présence massive des autorités locales et des opérateurs économiques venus s'approprier cet instrument de bonne gouvernance.

Le chef de la Cellule d'information des opérateurs économiques, Yao Konan Florent, a situé le cadre de cette sensibilisation qui consiste à présenter aux opérateurs économiques de la région cet instrument de bonne gouvernance et de transparence budgétaire mis en place par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat et rattachée à la direction générale du budget et des finances. Il a mis l'accent sur les missions, attributions et le mode de saisine de la CELIOPE ainsi que la sensibilisation sur les précautions à prendre avant la passation d'un marché public, pour se rassurer de l'existence de crédit budgétaire avant toute contractualisation et éviter la création de passifs.

Aussi, il a exhorté les fournisseurs prestataires de l'Etat à la vérification préalable de leurs bons de commande auprès de la CELIOPE afin d'endiguer la création de passifs.

Présentant les différentes applications de la CELIOPE, le chargé d'étude Toubaté Ghislain Désiré a indiqué que l'e-requête s'adresse aux opérateurs économiques et à toutes les personnes qui ont des préoccupations concernant les finances publiques. Quant à l'application e-fournisseur, elle permet aux opérateurs de suivre le traitement de leurs dossiers en temps réel dans le circuit de la dépense.

Préfet du département de Tabou, Kalidja Kouamé s'est félicitée de la mise en service de la CELIOPE dans la région. Elle a exhorté les opérateurs économiques et usagers à s'approprier ces services afin de faciliter leurs différentes opérations. Représentant le DGBF Traoré Seydou et le ministre Moussa Sanogo, la directrice régionale du budget du district autonome du Bas-Sassandra, Kodia Marceline, a exprimé la gratitude des opérateurs économiques au gouvernement pour leur soutien constant aux initiatives de développement de la Côte d'Ivoire.

Elle a expliqué que cette cellule vient impulser une nouvelle vision du partenariat qui devrait exister entre le secteur privé et l'Etat de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, la directrice régionale a sollicité l'implication de la chaîne des fournisseurs prestataires de l'Etat dans le district pour positionner la CELIOPE comme le guichet unique de l'information budgétaire.

A noter que la campagne de vulgarisation de la CELIOPE à l'intérieur du pays, chapeautée par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a connu un franc succès avec les différentes cibles telles que les faitières du secteur privé, les associations ou regroupements professionnels, les sociétés coopératives, les mutuelles de développement, les petites et moyennes entreprises, les chambres consulaires, les acteurs de la chaîne de la dépense publique, les associations de consommateurs, les petites et moyennes industries et le grand public.