Cote d'Ivoire: Entretien-Koffi N'Dri Elvis (SD RHDP Djébonoua Bouaké Sud-Ouest) - " Il faut que nous fassions la politique du développement "

interview

Koffi N'Dri Elvis est le nouveau secrétaire départemental RHDP de Djébonoua Bouaké Sud-Ouest. Il a été élu le 23 juillet dernier. Dans cet entretien, il présente ses projets pour sa zone de compétence.

Le Patriote : Vous avez été élu à la tête du département politique de Djébonoua, le 23 juillet dernier. Pouvez-vous présenter votre circonscription ?

Koffi N'Dri Elvis : Je voudrais vous remercier de cette opportunité que vous m'offrez à travers cette interview pour présenter le département politique de Djebonoua- Bouaké Sud-Ouest dont j'ai désormais la charge. Mon département politique couvre tous les villages de Djébonoua commune et sous-préfecture y compris les villages sur l'axe Djébonoua-Bouaké et les villages de la commune rurale de Bouaké côté Sud- Ouest, c'est-à-dire quand vous prenez la voie de Sakassou.

Je voudrais aussi dire merci au premier garant du RHDP, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara qui, à travers des génies politiques tels que le ministre d'État Gilbert Kafana, le secrétaire exécutif Cissé Bacongo, déploie des stratégies qui vont nous maintenir leaders de la scène politique ivoirienne.

Je voudrais également dire merci au ministre Amadou Koné qui a porté la liste sur laquelle j'ai été élu. Je n'oublie pas le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi pour m'avoir choisi pour représenter le département politique de Djébonoua-Bouaké sud-ouest. Vous savez, même au sein d'une famille homogène, les appréciations sont divergentes d'un point à un autre. Encore que ici, ce soit un regard politique donc une vision agrandie à des pixels de différents niveaux. Je suis d'ethnie baoulé et j'ai adhéré pleinement aux idéaux du RHDP. Je pense que ce ne sont pas les hommes qui animent ce parti qu'il faut voir en premier mais plutôt ce qui est proposé. Les hommes passeront mais les grandes idées continueront de tenir les Etats, les Hommes ou la Nation.

LP : Le RHDP rencontre-t-il des problèmes spécifiques dans le centre du pays ?

KNE : Je reste convaincu que de même on trouve d'autres groupes ethniques dans les autres partis politiques, ainsi on devrait comprendre et accepter que des Baoulés se trouvent au RHDP. Ils sont venus de différents partis politiques pour se retrouver au RHDP. Cela ne devrait constituer aucun problème. Djébonoua est réputé comme un bastion imprenable d'un certain parti, le PDCI.

Pour ma part, j'estime que cela n'est pas vrai. Les temps changent, les mentalités aussi. L'époque où le chef du village décidait pour tout le monde est révolue. Vous le dites si bien, ce n'est qu'une apparence et qui dit apparence parle d'illusion. Djébonoua, dans de meilleurs jours, démontrera à qui veut le savoir, que le changement concerne aussi les Saafouè. Qui ne voit pas ce que fait le Président de la République Alassane Ouattara ? Ce train de l'émergence qu'il a mis sur les rails, passe aussi par Djébonoua et à Djébonoua, il y a des passagers prêts à embarquer sans attendre qu'on vienne leur conter ce qui se trouve à la gare.

Nous changerons Djébonoua avec les premiers passagers qui ont leurs bagages déjà prêts mais rassurez- vous, personne ne restera au bord de la route. Car le train de l'émergence c'est le RHDP. Après notre élection, nous avons commencé par mieux nous organiser avec des consultations pour mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut de sorte que toutes les compétences interagissent pour le bon fonctionnement du parti à Djébonoua. Ces consultations sont achevées et les zones sont créées. Nous en avons trois. Chaque zone sera administrée par un délégué. Dans les prochains jours, mon bureau et moi-même sillonnerons ces zones pour convaincre les militants d'autres partis afin qu'ils nous rejoignent au RHDP. Par ailleurs, durant notre mandature, pour améliorer la percée du RHDP et éliminer les préjugés, nous mènerons plusieurs actions dont une rencontre avec tous les comités de base pour asseoir une stratégie commune de communication destinée à relayer les mots d'ordre de la hiérarchie, proposer et soutenir la promotion des responsables de zones, mettre en mission les délégués de secteur pour leur permettre de garder le contact avec leurs bases et faire rapidement la formation des acteurs de terrain.

LP : Quel est l'essentiel du message que vous porterez à l'endroit des populations ?

KNE : Mon message à l'endroit des populations de Djébonoua, ma zone de compétence, est simple. Il faut que nous fassions la politique du développement. Quand on fait la politique, c'est pour le mieux-être des populations. C'est ce que nous nous attelons à faire. Les temps changent, les mentalités et les réactions aussi. L'adhésion des populations baoulé au RHDP est une réalité parce que quoi qu'on dise, le peuple baoulé fait partie des Ivoiriens de Côte d'Ivoire et donc présent dans cette masse qui voit et sait apprécier les efforts du gouvernement dirigé par des hommes de confiance, capables de hisser haut les valeurs démocratiques et citoyennes de tous les habitants de ce beau pays. Transcendons nos limites pour nous affranchir des clichés qui ne font que nous diviser. Nous devons nous approprier le vivre ensemble tel que voulu par le père de cette nation ivoire, feu le Président Nanan Félix Houphouët-Boigny.

LP : Quelle contribution attendez-vous de la part de vos "soldats " et autres responsables sur le terrain ?

KNE : A vous les militants, les braves soldats du combat du vivre ensemble, vous qui avez déjà compris, je voudrais vous témoigner ma gratitude pour être sortis massivement le jour du scrutin qui a fait de moi le tout premier secrétaire départemental de Djébonoua-Bouaké Sud-Ouest. La tâche est immense et mon bureau à lui seul ne viendra pas à bout des attentes qui sont nombreuses et ce, à tous les niveaux. Mais si chacun, avec un esprit attaché à l'objectif d'une Côte d'Ivoire meilleure dirigée par le RHDP; si chacun dans un dévouement joue sa partition en regardant dans la direction du RHDP, si chacun est discipliné pour faire avancer le RHDP, ce ne sera pas moi Koffi N'Dri Elvis, secrétaire départemental, qui aurait réussi, mais Djébonoua, la mission d'implanter et d'enraciner le RHDP là où tout portait à croire impossible.