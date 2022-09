Afrique de l'Ouest: BRVM - Augmentation de 7 500 FCFA du cours de l'action Solibra en fin de semaine.

Le cours de l'action Solibra (Société de Limonaderie et de brasserie d'Afrique) a enregistré une augmentation de 7500 FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 2 septembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ce cours est en effet passe de 100 000 FCFA la veille à 107 500 FCFA ce vendredi 2 septembre 2022, soit une progression de 7,50%. Solibra se trouve ainsi à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 7 230 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,52% à 1 470 FCFA), BOA Mali (plus 3,33% à 1 550 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,44% à 840 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 750 FCFA), ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 4,27% à 6500 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 10,765% à 1 050 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,83% à 6 700 FCFA).

Les indices ont terminé la semaine en baissé. C'est ainsi que l'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a enregistré un repli de 0,34% à 204,07 points contre 204,76 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi enregistré une baisse de 0,75% à162,50 points contre 163,72 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est légèrement rehaussée, s'établissant à 399,220 millions de FCFA contre 357,627 millions la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 6143,001milliards de FCFA contre 6163,718 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 20,717 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est également en baisse de 6,435 milliards, à 8192,582 milliards de FCFA contre 8199,017 milliards de FCFA le 1er septembre 2022.