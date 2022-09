Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Le Sénat adopte son calendrier de travail en séance plénière

Réunis hier en séance plénière, les sénateurs ont adopté un calendrier de travail qui comporte onze projets de loi et trois séances d'information. A cet effet, la vice-présidente Sarra Sako Fadika, qui présidait la séance, a fait remarquer que parmi ces projets de loi, celui portant sur le divorce est assez poignant et mérite l'attention particulière des sénateurs. " Le projet de loi sur le divorce est un projet assez poignant pour le Sénat " a-t-elle déclaré à presse.

Au cours de cette séance, il a été également décidé que le sénateur Amoikon Banga siège désormais à la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Ainsi que Mme Sylvia Da Sylva-Anoma qui va occuper le poste de vice-président laissé vaquant après le décès de Charles Gomis Providence. Professeur titulaire de médecine, Mme Sylvia Da Sylva-Anoma occupait depuis 2016, le poste de directrice médicale et scientifique de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Sa profession et son expérience ont été qualifiées par le Sénat comme étant en adéquation avec les domaines de compétence de la Commission des affaires sociales et culturelles. Notamment la santé publique. Ainsi, en vue de lui permettre d'être efficace, le bureau du Sénat, réuni le mardi 23 août 2022, l'a affectée à la Commission des affaires sociales et culturelles.

Au terme des travaux, la vénérable Sarra Sako Fadika s'est prononcée sur les 11 projets de loi qui seront bientôt sur la table de la Chambre haute du parlement ivoirien. " Il y a onze projets de loi sur lesquels nous devons travailler durant nos différentes sessions parlementaires. C'est assez riche, l'Assemblée nationale a déjà voté ces projets de loi, c'est à la Chambre haute de les traiter. Le projet de loi sur le divorce est un projet de loi assez poignant parce que ça concerne tout le monde. Si ce n'est pas soi-même, c'est un parent ou un proche. On va le traiter avec beaucoup de sérieux et d'attention. Le Sénat, c'est la chambre des sages et il n'y a rien à craindre ", a-t-elle évoqué.

La prochaine séance plénière aura lieu les lundi 26 et mardi 27 septembre 2022 à 10 heures, à la fondation Félix Houphouët-Boigny, pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Et aura pour objet la délibération du Sénat sur les projets de loi examinés et adoptés en commission.