Maroc: Avec Ammouta, leWAC revoit ses ambitions à la hausse

Sous la houlette de son entraîneur Houssine Ammouta, le Wydad aura pour ambition de faire mieux que son dernier doublé et de consacrer sa stature sur les plans national et continental.

Dans ce sens, Ammouta, qui vient de signer son retour au WAC, affirme que son équipe est fin prête pour défendre son titre.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Casablanca, il a dit s'attendre à une concurrence acharnée aussi bien dans les compétitions nationales que continentales, surtout que les Rouges auront à défendre leur titre de la Ligue des champions.

"Nous aspirons à conserver les titres engrangés, voire remporter les quatre sacres pour lesquels nous sommes en lice ", a affirmé Ammouta.

De son côté, Said Ennasiri, président du WAC, a indiqué que le club a besoin de soutien et de fidélité au slogan de " La famille " affiché par les supporters.

Il a, également, assuré le staff technique de son plein soutien, notamment durant les phases difficiles que pourrait affronter le club.

En plus d'Ammouta, le staff technique est composé de Mustapha Khalfi, premier assistant, Mohamed Alaoui Isamili, deuxième assistant, Hicham Idrissi (entraîneur des gardiens de but) et Driss Ouajjou (préparateur physique).

Le mercato du Wydad a été assez riche avec l'arrivée de Hamid Aheddad (en fin de contrat avec le Raja), Mohamed Ounajem (transfert libre), Junior Sambo (Jaraaf du Sénégal), des gardiens de but Youssef Moutai (Chabab Mohammedia) et Yassine Finti (Fath Sebata) et du défenseur Mehdi Asshabi (Fath Sebata).

Il s'agit, également, de Marouane Ouhrou (Ittihad Khemisset), Souhail Amri (Widad Temara), du Congolais Arsène Zola (Chabab Mohammedia), de l'Algérien Imad Ben Boubker (Chabab Saoura), Houmam Baouch (Chabab Mohammedia), Ismail Moutaraji, Ilyas Zahir, Imad Akhenous (Moghreb Tétouan), Ismail Moumen (Raja de Béni Mellal).

Le WAC a renouvelé les contrats de Ayoub El Amloud, Yahya Jebrane, Aymane Hassouni et Reda Tagnaouti. En revanche, d'autres joueurs ont quitté l'équipe comme Acharf Dari (Brest/France), le Congolais Guy Mbenza (qui était prêté au WAC) et le gardien Aissa Syoudi (prêté à l'Ittihad de Tanger).

Fiche technique

Dénomination du club : Wydad Athletic Club (WAC)

Date de création : 1937

Couleurs : Rouge et blanc

Stade : Complexe sportif Mohammed V (+52.000 places)

Président : Said Ennassiri

Entraîneur : Houssine Ammouta

Palmarès :

Championnat national : 22 titres, dont 17 après la création de la FRMF (1957 - 1966 - 1969 - 1976 - 1977 1978 - 1986 - 1990 - 1991 - 1993 - 2006 - 2010 - 2015 - 2017 - 2019 - 2021 - 2022) et 5 avant (1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1954).

Coupe du Trône : 9 titres (1970 - 1978 - 1979 - 1981 - 1989 - 1994 - 1997 - 1998 - 2001).

Coupe Mohammed V : 1979.

Championnat d'Afrique des clubs champions (Ligue des champions) : 1992 - 2017 - 2022.

Super-coupe d'Afrique : 2018.

Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe : 2002.

Championnat arabe des clubs champions : 1989.

Super-coupe arabe : 1990.

Super-Coupe afro-asiatique : 1993.

Championnat de l'Afrique du Nord: 1948 - 1949 - 1950.

Coupe d'Afrique du Nord : 1948.

Principales recrues : Hamid Aheddad (en fin de contrat avec le Raja), Mohamed Ounajem (transfert libre), Junior Sambo (Jaraaf du Sénégal), Youssef Moutai (Chabab Mohammedia), Yassine Finti (Fath Sebata), Mehdi Asshabi (Fath Sebata), Marouane Ouhrou (Ittihad Khemisset), Souhail Amri (Widad Temara), le Congolais Arsène Zola (Chabab Mohammedia), l'Algérien Imad Ben Boubker (Chabab Saoura), Houmam Baouch (Chabab Mohammedia), Ismail Moutaraji, Ilyas Zahir, Imad Akhenous (Moghreb Tétouan), Ismail Moumen (Raja de Béni Mellal).

Principaux départs: Acharf Dari (Brest/France), le Congolais Guy Mbenza (qui était prêté au WAC), le gardien Aissa Syoudi (prêté à l'Ittihad de Tanger).