Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Septembre 2022

Cote d’Ivoire : Affaire « 49 soldats »- Alassane Ouattara et le Colonel Assimi Goïta aurait trouvé un accord

Selon AfricaMag, l’affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet à Bamako et qualifiés de mercenaires par le régime de ce pays serait en passe de trouver une issue heureuse. C’est ce que révèle un journal introduit dans les cercles de pouvoirs africains. Alassane Ouattara et Assimi Goïta aurait eu un accord secret… Le bout du tunnel pour les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali est peut-être là. A en croire Africa Intelligence, Alassane Ouattara et le Colonel Assimi Goïta seraient parvenus à un accord. Les termes dudit accord restent encore secrets, mais le journal est affirmatif sur le fait que la libération des soldats incarcérés en ce moment dans la prison centrale de Bamako est un acquis. « Alassane Ouattara et Assimi Goïta sont parvenus à un accord pour la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet. Une première partie d’entre eux doit regagner Abidjan au cours du week-end. » , annonce le journal. Quels sont ces soldats qui seront libérés au cours de ce week-end ? Les regards sont tournés vers Bamako pour palper l’effectivité de cette révélation.

Mali : Coopérations régionale : Le Président du Faso chez Assimi GoitaA

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, effectuera une visite d’amitié et de travail ce samedi 03 septembre 2022, à Bamako,( Mali). ‘Cette visite du Chef de l’Etat sur les bords du fleuve Djoliba participe de la volonté des nouvelles autorités Burkinabè de renforcer les excellentes relations séculaires de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République du Mali’, a- t-on appris ce vendredi soir, par une note de la Direction de la Communication du Faso.

Burkina Faso : Sia 2022 : Un concours de créativité lancé

Un Concours de la créativité en vue de récompenser les artisans africains les plus Sia 2022 vient d’être lancé. Le concours de la créativité en vue de récompenser les artisans africains les plus créatifs. (Source : Burkina24)

Guinée : Armée nationale- Une décision de nomination de certains militaires rapportée...

Le Général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara dit « Idy Amine » a pris un acte le vendredi 2 septembre 2022, rapportant une décision, nommant des militaires à certains postes. Selon l’arrêté lu ce soir à la télévision nationale, « la décision numéro 27 17 /MDN/EMGA du 12 août 2022 portant nomination de certains militaires à des postes de responsabilité est rapportée ». L’acte de l'ex ambassadeur Aboubacar Sidiki Camara ne donne pas plus de détails sur l’identité des militaires « déchus » ni les postes qu’ils occupaient. (Source : Africaguinee.com)

Gabon : Lutte contre le changement climatique- Fin de la Semaine africaine du climat

Vendredi s’est achevé au Gabon la Semaine africaine du climat qui avait été lancée lundi et qui a mobilisé plus de 2000 représentants de gouvernements, d'Ong et de la société civile venus d'une cinquantaine de pays. Pendant une semaine, près de 200 ateliers ont été organisés pour imaginer les solutions contre le dérèglement climatique. Il s'agissait aussi de discuter de la position africaine pour la prochaine COP que l'Egypte accueillera en novembre prochain. (source :alibreville.com)

Togo : Accès à la terre- Des femmes font des propositions

La salle de conférence du Collège Islamique de Lomé II a servi de cadre le 1er septembre 2022, à une rencontre de sensibilisation des femmes de l’Union musulmane du Togo. Organisée par la Commission nationale des droits de l’homme (Cndh), cette rencontre se situe dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les discriminations faites aux femmes en matière successorale et d’accès à la terre. (Source : alome.com)

Niger : Programme zéro classe paillote-Une campagne lancée

Le Haut Représentant du Président de la République, Vice-Président de la Fondation Issoufou Mahamadou (Fim), M. Foumakoye Gado a parrainé le jeudi 1er septembre 2022 à l'école primaire de Koufan Tahoua 5, la cérémonie de lancement du forum sur la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Programme "zéro classe en paillote" dans les écoles primaires et préscolaires de la ville de Tahoua. (Source :aniamey.com)

Sénégal : Conseil Constitutionnel- Mamadou Badio Camara nommé Président

Le Conseil Constitutionnel a un nouveau président en la personne de Mamadou Badio Camara. Il remplace Pape Omar Sakho. L’institution accueille aussi un nouveau membre. (Source : senegaalnet.com)