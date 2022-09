Togo: Pour son deuxième anniversaire, la chaîne veut aller vers d'autres dimensions

Le 29 août 2020, les Togolais découvraient une toute première télévision dédiée essentiellement à la santé. SOS Docteur TV, vient donc d'entamer sa deuxième année de diffusion. La chaîne veut aller vers d'autres dimensions, assure son premier responsable.

À l'occasion de cet anniversaire, le Docteur Serge Michel Kodom a donné, le vendredi 02 septembre 2022, au siège de sa clinique, une conférence de presse à laquelle ont assisté les représentants des ministères de la santé et de la communication, de la HAAC, de l'ONMT, la directrice de publication de Dagan Magazine ainsi que plusieurs organes de la presse nationale.

" Deux années d'existence de notre télévision est une grande réussite mais également de nombreux défis sont à relever tant l'objectif poursuivi n'étant pas atteint. Je me réjouis de la notoriété acquise à travers des programmes de qualité de la chaine et l'engagement de tous les acteurs qui y interviennent. Aujourd'hui au-delà du satisfecit exprimé, le défi important se pose en termes d'ouverture de la chaine à toutes les couches socio professionnelles en prenant en compte tous les paramètres faisant appel à la promotion de la santé, à l'éducation pour la santé avec les déterminants de la santé.", a-t-il partagé.

Lors de cette rencontre avec les médias, le promoteur et ses collaborateurs ont dressé un bilan chiffré des deux premières années et les ambitions et perspectives à l'horizon 2025, suivant le thème, " 2 ans au service de la santé et bien- être des populations : bilan et perspectives ".

Bilan

Il en ressort que pendant deux ans, la chaîne a eu essentiellement à réaliser des émissions au niveau national et à l'extérieur, des reportages, des dossiers, spots, bandes d'annonces, une série entre autres.

" Plus de 20 émissions sont diffusées en continu sur la télé avec plus de 2577 numéros réalisées animées par plus de 350 professionnels de santé. Aussi, la chaîne a écrit, produit et réalisé la première saison de la série télé " LES MO DOC " qui est une série santé humour qui a réuni plusieurs acteurs humoristiques africains et des médecins de renoms. Cette série vise à sensibiliser les populations sur les questions de santé publique à travers l'humour", renseigne t-on.

La télévision a acté lors de cette conférence un nouveau partenariat. Il s'agit de la signature d'un Memorandum de collaboration entre SOS DOCTEUR TV représentée par Dr Kodom et Mme Krystel Dicoh, fondatrice du bimestriel féminin Dagan Magazine. L'objectif de ce cinquième partenariat de la chaîne est d'informer le public sur les questions de santé publique et de bien-être.

" Ce partenariat est une grande joie pour moi. À travers cet accord, nous allons donner à la population togolaise, à la femme et à la jeunesse des informations de qualité pour leur bien-être avec le concours des spécialistes ", s'est réjouie Mme Dicoh.

Pour sa part, Dr Kodom a indiqué que la chaîne reste ouverte à formaliser d'autres partenariats avec les médias.

Cela s'ajoute aux partenariats de montée sur bouquet avec CANAL+, TNT SAT AFRICA, LIMEX WORLD TV et l'école ESTEBA.

Perspectives

D'autre part, la lumière a été faite sur les projets en cours et à venir. La rencontre du vendredi a de plus servi de cadre pour le lancement officiel des clubs SOS DOCTEUR TV sur toute l'étendue du territoire national afin d'impliquer les jeunes à ce projet.

" L'heure est au travail et à une forte mobilisation autour de SOS DOCTEUR TV. La jeunesse, fer de lance d'un avenir radieux et levier de croissance de notre pays doit s'engager pour promouvoir la santé dans leurs communautés respectives.", a expliqué le promoteur de la chaîne à la suite de ce lancement.

En effet, au-delà de la promotion de la santé et de la télévision, les clubs (02 par ville), mèneront d'autres activités culturelles, sportives et humanitaires.

" Les actions du club SOS DOCTEUR TV seront de vulgariser la chaîne à travers cinq grands axes que sont la santé, l'environnement, le social, la culture et le sport. Nous sommes aussi chargés de la création des clubs juniors dans les collèges et lycées de l'intérieur avec lesquels nous allons développer une étroite collaboration et des rencontres trimestrielles afin de les amener à relever les défis selon les thématiques susmentionnées.", a détaillé Bénédicta Agbémébio, étudiante en médecine et secrétaire générale du 1er club SOS DOCTEUR TV (Université de Lomé).

En vue de parvenir à son ambition d'être un pionnier dans la diffusion des informations sanitaires et la promotion de la santé pour tous en Afrique et dans le monde entier, la chaîne compte "installer 100 clubs SOS DOCTEUR sur toute l'étendue du territoire ; Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation des ressources ; Poursuivre la vulgarisation des programmes de la télé ; Élargir l'éventail des intervenants sur la télé pour une appréhension holistique de la santé ; Intégrer les réseaux internationaux des chaines de télévision pour un meilleur positionnement ; S'implanter à la nomination de correspondants dans toute la zone UEMOA, CEDEAO, UA, UE et USA."

Deux nouvelles émissions feront très prochainement leur entrée : La première cible les téléspectateurs du monde anglophone car elle sera purement en anglais. Quant à la seconde, elle sera essentiellement liée à l'alimentation.

Il sied de rappeler que SOS DOCTEUR TV est disponible sur le numéro 264 sur Canal+.