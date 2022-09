Cote d'Ivoire: BOUAKE - La 11ème promotion des affaires maritimes et portuaires présentée au drapeau

Ils sont 717 officiers et sous-officiers dont 113 femmes et 604 hommes, issus de la 11ème promotion qui ont été présentés au drapeau, le jeudi 25 août au drapeau. Et ce, après une formation commune de base de 45 jours à l'Ecole nationale des élèves sous-officiers d'active (ENSOA) de Bouaké. Ces 7 officiers et 710 sous-officiers viennent ainsi d'augmenter l'effectif de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires (DGAMP). Cette formation est un complément de la formation technique reçue selon les niveaux de recrutement. Elle porte entre autres sur la connaissance des armes et l'aptitude au tir, les actes réflexes du combattant, la formation éthique et morale, les règles de discipline militaire, l'entretien de la condition physique, l'hygiène et le secourisme.

A la cérémonie, le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Julien Kouassi Yao, s'est dit convaincu et persuadé que ce passage à l'ENSOA aura des répercussions positives sur la suite du programme de formation des agents et leurs comportements quotidiens. " Servir loyalement la patrie avec dévouement dans la discipline doit être votre raison d'être et votre préoccupation quotidienne. Vous devez prioritairement faire passer les consignes et l'intérêt de l'État ", a-t-il insisté.

Pour sa part, le commandant des écoles et centres de formation, le général de brigade Traoré Zana Hamed a, au nom du chef d'Etat-major des Armées, invité les agents de l'économie bleue au respect du code du soldat. " Vous avez fait le serment de respecter le code du soldat. Cette action n'est pas et ne doit pas être qu'une simple récitation de circonstance. Il s'agit surtout, à travers ce code, de perpétuer la tradition sacrée du code de l'honneur si cher à notre école et aux armées ", a-t-il martelé.

Représentant le ministre des Transports, son directeur de cabinet Coné Dioman a fait savoir que l'État attache du prix à la formation, singulièrement à la formation militaire des agents de l'administration des affaires maritimes et portuaires qui contribuent à environ 90% du budget national. " Un tel positionnement nécessite que vous redoubliez d'efforts pour hisser haut les affaires maritimes. Cette formation vous offre certes l'opportunité d'assurer la défense et la sécurité du territoire national maritime, mais elle vous confère surtout les capacités d'exercer un service de qualité ", a indiqué le représentant du ministre. Peu avant, c'était au tour du chef de corps de l'ENSOA, le colonel Ouattara Youssouf de faire savoir que la présentation au drapeau rappelle l'engagement militaire au service de la Côte d'Ivoire. Et d'ajouter que le but de cette formation est de permettre une meilleure intégration des élèves dans ce "grand " corps de l'État, formation paramilitaire, que sont les affaires maritimes et portuaires.