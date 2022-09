Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - N'Golo Coulibaly s'imprègne de l'expérimentation des modules de formation de la lutte contre la corruption à l'école de la magistrature

A la tête d'une forte délégation de la Haute Autorité pour la bonne Gouvernance (HABG), le président de cette institution, N'Golo Coulibaly, a rendu visite aux auditeurs de l'Ecole de la magistrature au sein de l'Institut judiciaire à Yamoussoukro, le mardi 9 août 2002.

" Je suis venu m'imprégner de la mise en œuvre de la phase d'expérimentation des modules de formation sur la lutte contre la corruption et infractions assimilées ", a-t-il déclaré à l'entame de ses propos. L'objectif de l'introduction de cette formation au sein de l'Ecole de la magistrature est de présenter aux juges en formation le corpus juridique en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Pour N'Golo Coulibaly, il s'agit d'inculquer à ces futurs magistrats les valeurs d'intégrité et de probité indispensables aux acteurs du système judiciaire pour une justice équitable. Aussi et surtout, d'insister sur l'intérêt de promouvoir un système judiciaire intègre afin de maintenir la confiance avec les populations. Il a relevé le rôle prépondérant de la lutte contre la corruption dans l'édification d'un Etat de droit.

" Notre souhait est qu'au terme de la formation, vous soyez des sachants en matière de lutte contre la corruption " a exhorté le président de la HABG. Indiquant que, malheureusement, la corruption ne s'exerce pas ouvertement. " On parle de dessous de la table. Il vous appartient, conseille-t-il, d'avoir la perception pour mettre fin à l'opération de dessous de table. Avec de la responsabilité ".

Selon le formateur Jacques III Achioua, le module dispensé est celui de la lutte contre la corruption dont l'idée s'inscrit dans un vaste programme. Qui prend en compte l'enseignement de la lutte contre la corruption depuis la jeune enfance à la maternelle jusqu'à l'université en passant par les grandes écoles de formation. A l'école de magistrature, dit-il, ce module s'inscrit dans ce vaste programme qui va permettre aux apprenants d'intégrer les notions de probité, d'honnêteté et d'intégrité. Il permettra une meilleure gestion des ressources car la corruption est un frein au développement.

L'introduction de cette formation au sein du système éducatif, à l'en croire, va créer une saine émulation, une culture des valeurs de probité et d'intégrité. L' Ecole de la magistrature, l'Ecole des greffes, l'Ecole du personnel pénitencier et l'Ecole du personnel de la protection judiciaire, de l'enfant et de la jeunesse font partie des établissements choisis pour l'expérimentation des modules d'enseignement.