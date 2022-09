Cote d'Ivoire: Journée mondiale du blog - Un afterwork pour montrer les aspects positifs et négatifs du blogging

Chaque année, la Journée mondiale du blog est célébrée. Pour marquer cette fête commémorative, l'Association des bloggeurs de Côte d'Ivoire (Abci) a organisé le mercredi 31 juillet 2022, un afterwork, à Cocody.

Au cours de cette rencontre, il était question de montrer les avantages et les aspects négatifs du blog à la jeunesse. D'où le thème " Le blogging, moyen d'insertion professionnelle, d'autonomisation de la jeunesse ".

Lors des échanges, les différents conférenciers ont expliqué pourquoi il est important d'avoir un blog. Selon eux, quand on parle de médias sociaux, il ne faut pas penser uniquement aux réseaux sociaux, il y a aussi les blogs. Les blogs sont de puissants canaux pour publier du contenu et développer l'image des entreprises. Ils permettent de raconter des histoires, partager des expériences ou encore d'apporter une expertise. Le but est de générer du contenu pertinent, efficace et accessible pour l'utilisateur. Aussi, créer de la confiance chez le consommateur.

Quant à Franck Bailly, conseiller technique au ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique de Côte d'Ivoire, il a plutôt expliqué que cet outil représente le nouveau curriculum vitae aujourd'hui.

Selon lui, bon nombre d'entreprises l'utilise pour leur recrutement. " Il donne un aperçu plus large de votre profil, en renseignant par exemple sur vos centres d'intérêts ou votre passion. Le blog est un élément essentiel du site internet. En plus d'offrir un excellent moyen de communication pour les internautes, il est tout aussi important pour le référencement du site internet. En effet, il est l'un des meilleurs moyens de mettre son savoir-faire et ses connaissances en avant ", dit-il. Néanmoins, il a indiqué que le blogging n'est pas un métier mais un outil pour s'exprimer sur un sujet bien précis. Pour ce faire, il a invité les jeunes à faire très attention dans les publications.

Rita Pascale Kwaminan, présidente de cette association, s'est dit heureuse que la jeunesse soit intéressée par le blog. " Le blog nécessite un réel travail de fond. Il faut avoir un bon style d'écriture et garder une cohérence dans la communication...", conseille-t-elle.