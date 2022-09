Madagascar: Vie de parti - Virapin Ramamonjisoa réactive sa base politique

Au sein de l'état-major politique, on s'échauffe déjà pour préparer les prochaines échéances électorales. Face à une opposition très à cheval sur ce créneau, les partisans du président de la République ne comptent pas non plus se laisser faire, ni perdre le terrain. La course à la redynamisation des bases politiques devient ainsi le sport le plus pratiqué par les partis depuis quelques mois. Le parti Virapun Group, dirigé par Virapin Ramamonjisoa, qui est déjà dans les starting-blocks, ne compte pas jouer le figurant en la matière. Il a déjà sillonné les deux ex-provinces, Fianarantsoa et Toliara, là où cette formation a toujours fait parler de lui durant les différentes consultations précédentes.

Antennes locales. Les passages de ce parti dans différentes régions du Grand Sud ont fait du bruit dans le microcosme, bien que son président national revendique des " actions menées en sourdine ". La sensibilisation des antennes locales de Virapun Group a été, en effet, priorisée durant ces tournées, nous a confié le leader de ce parti. Les porte-à-portes menés par les militants de cette formation depuis ces quatre dernières années font aussi des échos. " L'objectif, pour nous, est de pouvoir bénéficier du temps afin de sensibiliser nos militants à soutenir davantage le président de la République en vue des prochaines échéances électorales ", a-t-il affirmé. Récemment, il a bouclé les régions Anosy et Androy dans cette perspective.

Projet présidentiel. " Il nous incombe, nous, partis politiques qui soutenons le président de la République, de veiller aux différents projets présidentiels, de soutenir son programme ", a martelé Virapin Ramamonjisoa. Il fait sien, à cet effet, de fustiger certaines initiatives qui " tentent de torpiller les priorités définies par le régime ". Notamment le projet de " concertation nationale " véhiculé par l'opposition qui n'est pas du goût de ce parti Virapun Group. " L'heure n'est plus opportune pour faire des marchandages politiques au bénéfice des intérêts particuliers de quelques minorités " estime alors le Virapin Ramamonjisoa qui martèle, en revanche, que " l'atteinte des objectifs inscrits dans le cadre des différents projets présidentiels demeure toujours une priorité à nos égards ".