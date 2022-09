Madagascar: Manifestation politique - Jour J pour le RMDM diaspora

3 septembre est le rendez-vous que le RMDM diaspora a donné à ses partisans pour mettre fin au régime de Andry Rajoelina.

Ce jeudi 25 août, le "Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara" (RMDM) Diaspora en France a fait beaucoup de bruit. Ils ont réclamé ouvertement de mettre fin au régime de Andry Rajoelina avant la date du 3 septembre. Si le calme était observé dans les rangs de cette aile dure de l'opposition durant toute la semaine, la nature de leur revendication n'assure pas la sérénité. Conjuguée avec les différents foyers de tension de ces dernières semaines, la vigilance est de mise dans différents états-majors politiques mais également au sein du pouvoir, et ce même si l'épicentre du mouvement se trouve en France.

De nature radicale, les revendications du RMDM diaspora ne font pas l'unanimité au sein de l'opposition. Le RMDM Foibe a d'ailleurs pris ses distances en soulignant que " le RMDM national a sa propre organisation, il n'a rien à voir avec ce que le RMDM diaspora a avancé ". Rappelons que la diaspora a lancé un appel depuis la France. " Nous vous appelons, vous qui en avez marre de souffrir et marre de la dictature de M. Rajoelina en France, à vous lever. Nous n'avons pas besoin d'aller sur la place du 13 mai. Laissez la police monter la garde, nous ferons sauter la ville de là où nous vivons ", ont-ils indiqué. " On n'a pas besoin que Rajoelina se présente en 2023, on virera Andry Rajoelina et ses sbires avant l'élection ", ont-ils continué. Aucun parti de l'opposition ne veut s'associer à ce mouvement et ses revendications. Le HVM a d'ailleurs dû reporter sa rentrée politique à une autre date, par précaution.

Lâcheté. Du côté des partisans du pouvoir, cette attitude du RMDM Diaspora est un signe de lâcheté. Certains d'entre eux les ont même invités à rentrer au pays. " Si vous êtes aussi forts, vous n'avez qu'à rentrer au pays et participer aux débats au lieu de jouer aux fauteurs de troubles parce que vous vous trouvez en France ", ont-ils lancé. Le porte-parole du gouvernement, et non moins ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, quant à elle, a montré son indignation durant l'émission " Tsy tompon-trano mihono " du 26 août dernier. " Nous sommes choqués et condamnons le comportement de certains Malgaches à l'étranger contre le gouvernement actuel à Madagascar ", a-t-elle déclaré hier dans l'émission " Tsy ho tompon-trano mihono ", sur la Radio Madagascar. " Seule la voie des urnes compte en démocratie, si les citoyens ou l'opposition ne sont pas satisfaits des politiques menées par le président ", a-t-elle continué.