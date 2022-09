Madagascar: Mondiale du rugby à Sept - Mialy Rajoelina témoigne son plein soutien aux Ladies Makis

Les Ladies Makis partent à la Coupe du monde de Rugby à VII, à Capetown, sereines. Mialy Rajoelina, leur marraine, les a soutenues jusqu'au bout de leurs préparatifs. La première dame leur a remis des maillots, la veille de leur départ en Afrique du Sud. La cérémonie de remise de maillots à ces sportives s'est tenue le vendredi 02 septembre à l'Arena Ivandry.

Le couple présidentiel a témoigné son plein soutien à ces rugbywomen mondialistes, depuis deux mois. Mialy Rajoelina a dépêché une préparatrice physique, Cathy Guerini Herrmann, pour l'entrainement et la préparation physique, et surtout psychologique des athlètes, et ce, depuis le mois de juin. Elle a pris en charge les repas et le suivi de la nutrition de ces joueuses pendant les deux derniers mois. " Nous avons connu une évolution grâce aux préparations physiques que nous avons bénéficiées, pendant ces derniers mois. Nous sommes sûres d'avoir de bons résultats pendant cette compétition ", indique Grande, capitaine de l'équipe, lors de la cérémonie de remise des maillots. Cette équipe est reconnaissante envers la première dame. " C'est une grande première dans l'histoire qu'une première dame prenne une telle responsabilité. Ce que vous nous avez apporté est d'une grande aide et contribuera à améliorer le domaine du rugby. Nous sommes certains que vous allez encore soutenir ces sportives, pendant les matches, et que vous allez prier pour elles", lance Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby.

Mialy Rajoelina a apporté ses aides, en tant que marraine de cette équipe. Elle bénéficie déjà d'aides financières, techniques et logistiques de la part de l'Etat dans cette préparation pour l a Coupe du monde du Rugby à VII qui se déroule en Afrique du Sud, du 9 au 14 septembre. Cette délégation part vers Capetown, ce soir.