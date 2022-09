Madagascar: Ecoles privées - Paiement échelonné des frais de scolarité

Environ 40% des parents dans les écoles privées n'arrivent pas à payer en une seule fois les frais d'inscription et de réinscription de leurs enfants, selon la plateforme des directions nationales des écoles privées. Ils procèdent au paiement par tranches établi en fonction de leurs revenus.

La majorité des établissements scolaires privés ont procédé à la hausse des frais d'inscription pour cette nouvelle année scolaire. De ce fait, la plupart des parents n'ont pas assez de moyens pour payer en totalité les frais de réinscription et d'inscription de leurs progénitures. Selon le Père Jules Ranaivoson, membre de la plateforme des Directions nationales des écoles privées (DNP) et non moins directeur national des écoles catholiques (DINEC), 40% des parents optent actuellement pour la facilité de paiement des frais de scolarité de leurs enfants faute de moyens. " Les parents font confiance aux expériences et compétences des écoles privées. Certains d'entre eux n'ont pas assez de moyens pour payer les frais de scolarisation, ils ont dû opter pour le paiement par tranche ", a-t-il indiqué. Selon le calendrier scolaire établi par le ministère de l'Education nationale, la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue le 5 septembre. Les élèves du privé ont rejoint les bancs de l'école depuis la semaine dernière.

Programmes. Les nouveaux programmes d'études pour les classes T1, T4 et T7 se poursuivront pour les classes T2, T5 et T8. Selon le ministère de l'Education nationale, la phase d'expérimentation se fera dans 18 Circonscriptions scolaires (CISCO) et dans 159 établissements scolaires. Le reste devrait poursuivre les programmes habituels. Cette année scolaire sera répartie en cinq bimestres et sera alternée par des évaluations. Des efforts seront également déployés pour l'organisation d'une formation pour les conseillers pédagogiques et les directeurs des établissements scolaires. Pour les écoles catholiques, la mise en œuvre de ces nouveaux programmes d'études ne sera pas encore effective cette année.