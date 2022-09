Madagascar: Affaire Ikongo - Mise en garde de toutes tentatives de récupérations politiques

" En aucun cas, ni les politiques encore moins l'opposition ne peuvent évoquer un terrorisme d'État ", a lancé Lalatiana Rakotondrazafy Andriatogarivo, ministre de la Communication et de la Culture et non moins porte-parole du gouvernement hier, lors de son émission hebdomadaire " Tsy ho Tompontrano Mihono " à la Radio Nationale Malagasy (RNM). Et cela en répondant à l'opposition qui a crié au terrorisme d'Etat après le drame d'Ikongo. En se voulant rassurante, elle a indiqué que " le processus judiciaire relatif à l'événement d'Ikongo de lundi dernier devrait se déclencher de plein droit, comme il est d'usage en terre républicaine comme Madagascar ".

Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo se veut être confiante par rapport à la justice malgache. " Il y a des responsables étatiques compétents à chaque niveau dans la justice malagasy ", a-t-elle affirmé tout en continuant que " l'issue de l'enquête et la conclusion de la justice détermineront les responsables et les circonstances exactes dans cette affaire conduisant à des morts d'hommes, une vingtaine réitère la ministre en charge du département de la Communication et de la Culture ". " Profiter de cet événement tragique à des fins politiques en utilisant des discours accusateurs ou des commentaires malveillants peuvent induire en erreur les citoyens et raviver la haine ", a-t-elle martelé lors de cette intervention .