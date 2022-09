Afrique de l'Ouest: Le général Lassina Doumbia aux parents des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali - " Les négociations pour leur libération avancent bien et aboutiront sous peu "

Discours rassurant et apaisant. Hier, le chef d'Etat-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia était devant les familles des 49 soldats ivoiriens retenus au Mali, au camp Gallieni, à l'effet de leur donner les nouvelles de leurs enfants et époux et surtout de faire le point sur l'évaluation de la situation. Selon lui, les choses sont sur la bonne voie et le dénouement heureux de l'affaire dans le calme et le respect de chacun n'est pas loin. " Les négociations avancent bien et aboutiront sous peu. Nous progressons vers le but ultime et nous ne lâcherons rien. Je suis beaucoup optimiste parce que les choses avancent bien. Nous avançons très bien et sous peu, nous obtiendrons ce que nous recherchons ", a-t-il rassuré, tout en invitant les uns et les autres à être patients et à ne pas commercialiser leur douleur.

" Il ne faut pas donner l'occasion à des opportunistes malveillants de se servir de notre douleur, de votre douleur et de la manipuler à d'autres fins ", a-t-il exhorté. Avant de féliciter toutes les familles qui ont rendu compte des contacts pris avec elles par des personnes sans liens avec la hiérarchie militaire et dans les propos desquelles elles ont vite perçu de mauvaises intentions. Pour lui, les familles doivent demeurer soudées et solidaires des autorités politiques et militaires dans la gestion de ce dossier sensible. " Evitons les démarches solitaires. Évitons surtout de poser des actes qui pourraient compromettre les initiatives en cours ", a-t-il conseillé.

Le général Lassina Doumbia a ensuite rassuré les familles sur l'état physique et mental de leurs enfants. " Ils vont bien et leur moral est haut. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali s'enquiert régulièrement de leur situation ", a-t-il fait savoir. Pour conclure, le patron de la grande muette a annoncé aux familles que le chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de remettre à chacune des 49 familles la somme de 500 mille en guise de soutien pour la rentrée scolaire 2022-2023.

Ce geste de générosité et de solidarité a été apprécié à sa juste valeur pas les familles. Qui ont vivement remercié le chef de l'Etat à travers leur porte-parole, Alfred Kouassi. " Nous remercions le président de la République pour son soutien constant depuis le début de l'affaire. Chers frères et sœurs, soutenons notre armée et soyons vigilants. La situation de nos soldats est devenue un fonds de commerce pour certains et un motif politique pour d'autres. Restons vigilants. Soutenons nos autorités et restons soudés pour que notre souhait qui est la libération de nos soldats se réalise au plus vite", a-t-il soutenu.