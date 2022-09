Afrique: Foot féminin - Le Nigéria défie les USA en amical ce samedi

Les équipes nationales féminines du Nigéria et des Etats-Unis d'Amérique s'affrontent ce samedi soir lors de l'une des deux matchs amicaux internationaux prévues entre elles ce mois-ci.

Ces deux rencontres amicales seront la deuxième fois en deux ans que le Nigéria défie les USA. Le premier match se joue ce samedi au Children's Mercy Park à Kansas City au Kansas à 17h GMT.

Le Nigéria et les États-Unis vont se rencontrer pour la septième fois de l'histoire dans le foot féminin. Les quatre premiers affrontements entre les deux nations ont eu lieu lors d'un Coupe du monde féminine (7-1 en 1999, 5-0 en 2003, 1-0 en 2007 et 2015). La cinquième s'est tenue aux Jeux olympiques de 2000, quand les Nigérianes ont perdu 3-1.

Les matchs les plus récents entre les deux équipes ont eu lieu le 16 juin 2021 à Austin, au Texas, quand les Super Falcons ont perdu 2-0 face à la Team américaine. Les États-Unis ont donc battu le Nigeria six fois en six rencontres et l'Afrique du Sud deux fois en deux matchs.

Les Américaines n'ont encaissé le moindre but lors de chacun de leurs six derniers matchs contre des équipes africaines. Les deux équipes sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. L'équipe féminine du Nigéria (Super Falcons dirigée par Randy Waldrum) est la 46e au classement FIFA et reste le leader en Afrique.

Les USA sont classés premier au monde, étant quadruples champions du Mondial féminin de la FIFA et tenant du titre. Les Américaines sont dirigées par Vlatko Andonovski.