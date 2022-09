Afrique de l'Ouest: Accès aux logements- La Fpiao annonce ses grands chantiers et fait des propositions

Les institutions étatiques et les organisations professionnelles sont à pied d'œuvre pour y apporter des solutions aux problèmes de logements en Afrique. C'est dans ce cadre que d'inscrit la Chambre nationale des promoteurs constructeurs de Côte d'Ivoire (Cnpc-Ci) avec à sa tête, M. Sangaré Siriki, officier de l'ordre national du mérite ivoirien. En sa double qualité de président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l’Afrique de l’Ouest, (Fpiao), il était face aux membres de la composante nationale (Cnpc-Ci), de cette structure, le vendredi 02septembre2022 à Abidjan. A mi-parcours de son mandat, M. Sangaré Siriki a tenu à les rencontrer et exposer sur les actions menées par cette structure consulaire. C’était devant ses membres, les partenaires institutionnels et privés ainsi que les groupements d'intérêts. De l’avis de M. Sangaré, la Chambre nationale fait mains et pieds pour créer les conditions d'exercices des activités ses membres afin de permettre aux populations d'accéder à des logements décents à prix abordables. Il a exposé sur les acquis et ensemble, ils ont dégagé certaines perspectives pour plus des fluidités et de sécurité dans la mise en œuvre de leurs objectifs. Profitant de la tribune à lui offerte, le président de la Cnpc-Ci a rappelé le contexte du logement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire et la nécessité de la création de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest (Fpiao) dont il est le président depuis le 15juillet2022 pour un mandat de quatre ans à Abidjan ; siège de cette organisation sous régionale.

Des préoccupations portées par la Cnpc-Ci

Au niveau national, certaines des préoccupations portées par la Cnpc-Ci ont eu des points de satisfaction auprès de la tutelle, le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ainsi que d'autres ministères concernés. Aussi pour mieux assainir le secteur d’activité, un Totem a été proposé au ministre de tutelle Bruno Nabagné Koné qu’il a validé en faveur des membres de Chambre. Ce Totem est un symbole sur lequel il sera inscrit Promoteur immobilier agrée et dont chaque promoteur immobilier se fera le devoir de fixer à l’entrée de son entreprise comme le font les Agents immobiliers agréés de Côte d’Ivoire afin d'être distingués des promoteurs immobiliers non –agréés et protéger son activité. Bref, ici il s’agira de mettre de l’ordre dans le milieu. Aussi, il a annoncé la quatrième édition du Forum international du logement social économique et standing (Filoses)prévue en juin 2023.Elle sera un véritable tremplin pour débattre et rechercher ensemble des solutions idoines. D'où l'exhortation du président à la participation de ses membres et autres acteurs de la chaîne de valeurs immobilières.

Mais avant, dans le dessein de parvenir à résoudre autant que faire se peut les préoccupations non encore satisfaites depuis quelques semaines, le président a initié des rencontres avec les Dg des structures de promotion immobilière, membres de la faîtière, afin de connaître leurs préoccupations les plus urgentes et les aider ensemble à trouver des solutions rapides. Pour le président Sangaré, à l'analyse, avec les réalités actuelles liées au logement, l'on est tenté de continuer de permanemment chercher à trouver les leviers sur lesquels s’appuyer pour garantir des logements abordables.

Comment réduire les coûts et mobiliser le secteur privé ?

De l’avis de plusieurs experts tout comme le président de la Cnpc-Ci, ces programmes de construction de logements sociaux ne pourront à eux seuls, permettre de régler la problématique du logement abordable en Afrique. Selon la Banque mondiale, « bien que de nombreux gouvernements en Afrique fournissent directement des logements pour répondre à la demande des populations urbaines croissantes, ces programmes sont extrêmement coûteux pour le gouvernement, hors de portée des citadins pauvres, et n'ont pas augmenté de façon significative le nombre de logements »

Pour M. Sangaré, les maigres ressources de l'Etat doivent plutôt cibler le logement informel dans les zones à faible revenu, « en modernisant les infrastructures, en améliorant l'administration foncière et les règlements de planification, et en élargissant l'accès au financement par des prêts de micro financement, des groupes de crédits et des coopératives de crédits ».

L’amélioration de l’accès au crédit immobilier doit également être l’un des principaux objectifs des gouvernements africains. Sur ce continent, seulement 42,61 % des personnes âgées de 15 ans et plus possédaient un compte bancaire, dans la région subsaharienne en 2017 contre 94,68 % dans les pays de l’Ocde.

Au-delà des programmes de construction de logements à moindre coût, les pays peuvent œuvrer pour réduire les coûts de construction, en important moins et en produisant localement les matériaux de construction. L’acquisition de technologies de pointe et la formation des ingénieurs s’avèrent également nécessaires, pour construire des logements durables et de qualité.