Gabon: La CEEAC et la cellule de travail renforcent leur coopération

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale(CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo, s'est entretenu, le 31 août à Libreville, avec une délégation de la cellule de travail conduite par la coordonnatrice, Lily Nkalabuanga Lumbala.

Au cours des échanges, les membres de la cellule de travail ont fait un débriefing sur les assises de Kinshasa, les décisions prises et les leçons apprises, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre desdites décisions issues de la conférence des chefs d'Etat.

Gilberto Da Piedade Verissimo s'est félicité de l'initiative du président en exercice de la CEEAC, Félix Antoine Tshisékédi Tshilombo, d'avoir érigé un pont entre la conférence et la suite du mandat.

" Nous devons profiter de la jeunesse du président Félix Antoine Tshisékédi Tshilombo pour faire avancer l'intégration régionale ", a déclaré, l'ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo. Il a également souhaité que la cellule de travail puisse s'atteler à la poursuite et à la réalisation des chantiers post-mandature du président en exercice, afin que le passage du témoin avec son successeur se fasse avec succès et dans la continuité.

Pour sa part, la coordonnatrice de la cellule de travail, Nkalabuanga Lumbala, s'est réjouie d'avoir effectué la mission, car elle a permis " de venir apprendre et puiser à la source l'ensemble des informations utiles à la bonne réalisation de la vision de la mandature du président Tshisékédi ". Elle n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président de la Commission de la CEEAC pour " son dynamisme, sa promptitude et ses aptitudes dans la conduite du bateau CEEAC ".

Elle a ensuite appelé à la solidarité et à la collaboration sans lesquelles rien ne peut marcher. " Si on ne sait pas travailler en collaboration, rien ne marche. Nous sommes- là pour faire un travail de suivi et d'analyse, concevoir, évaluer et mettre en œuvre ", a souligné la loordonnatrice de la cellule de travail.

Les deux parties ont convenu de se retrouver très prochainement pour faire le point sur les questions d'environnement, de marché commun, de la monnaie et de paix et sécurité.

Signalons que la cellule de travail est une structure multisectorielle mise en place par le président de la République démocratique du Congo au lendemain de sa désignation en qualité de président en exercice de la CEEAC par ses pairs.

Elle regroupe en son sein des cadres et experts de différents secteurs (l'économie, les finances, les infrastructures, la santé, l'éducation, le genre la culture, le développement humain, l'agronomie et la justice). La cellule de travail a pour mission de faire le suivi, la conception, l'évaluation et la mise en œuvre des objectifs que s'est fixé le président en exercice de la CEEAC.

C'est grâce au travail intense abattu par cette Cellule que la XXIe session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement tenue à Kinshasa, en juillet dernier a connu un succès remarquable.