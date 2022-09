Sénégal: Financement du plan orsec - Antoine Félix Diome entretient le mystère

"Par rapport au coût, je voudrais dire d'abord qu'au moment où nous parlons, quand il y a un plan Orsec, les moyens dits organiques qu'on tire des budgets classiques, qu'on tire des ministères concernés sont mutualisés.

Ce n'est pas parce qu'il y a plan Orsec qu'on va dire qu'on va chercher de l'argent ailleurs. C'est par la suite que des efforts supplémentaires seront faits pour venir à bout des difficultés.

Après le plan Orsec, une évaluation est faite et un rapport produit. Tout ce qui est dépensé va être retracé et expliqué comme ça se fait chaque année", a dit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Évoquant la situation pluviométrique de la capitale, il a confié qu'elle est fortement au-delà de ce qu'elle a été l'année passée à pareille époque.

"Si nous faisons une comparaison entre le cumul pluviométrique au 1er septembre 2021 et au 1er sept 2022, il y a eu une différence en valeur positive de 168 mm. Cette année, on a reçu beaucoup plus de pluies à Dakar", a dit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Et pourtant, ajoute Antoine Félix Abdoulaye Diome, "cela n'est pas autant dans la capitale à cause des infrastructures réalisées et le déploiement préventif des moyens de pompage".