Ile Maurice: Jessynee est sur la voie de la guérison, mais a encore besoin de notre soutien

Pendant 10 mois, elle s'est battue contre l'impensable en Inde. Alors âgée de 13 ans, Jessynee a dû lutter contre une leucémie lymphoblastique aiguë. De retour à Maurice depuis juillet, elle devra néanmoins repartir en Inde chaque 3 mois pendant 2 ans pour continuer ses traitements. Elle compte sur notre générosité pour l'aider à se maintenir en bonne santé.

L'adolescence, c'est l'âge de tous les possibles... Mais pour Jessynee, cette période a comme un goût amer. À l'heure où tous ses amis menaient une vie quasi normale, elle est tombée malade. À seulement 13 ans, on lui a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë et c'est en Inde qu'elle a suivi ses traitements, mettant sa vie entre parenthèses pendant de longs mois. 10 mois loin de son pays, de son école, de ses amis et de sa famille. Épaulée par sa mère Jayana, la jeune fille s'est battue avec courage, enchaînant les phases de traitements, jusqu'à arriver à ce jour, à une phase d'entretien.

En quoi consiste la phase d'entretien ?

Essentielle, la phase d'entretien est suivie par tous les patients leucémiques qui ont passé toutes les phases antérieures avec succès. Pendant cette période, si aucune cellule leucémique n'est détectable dans la moelle osseuse ou dans le sang du patient, certains traitements doivent encore être suivis, parce que des cellules cancéreuses peuvent toujours être présentes même si elles ne sont pas encore détectables.

Jessynee devra ainsi suivre cette phase d'entretien pendant 2 ans, ce afin de maintenir sa rémission. En plus de tous ses médicaments quotidiens, chaque 3 mois, elle devra se rendre en Inde pour subir une ponction lombaire et se faire administrée une chimiothérapie intrathécale. C'est pour cela qu'elle a besoin de nous et qu'elle compte sur notre soutien pour l'aider à financer ses traitements.

Une terrible épreuve de la vie... et l'espoir

Lorsqu'on vous dit que vous avez une maladie, c'est toujours le choc. Mais lorsque vous apprenez que c'est votre enfant qui est malade, c'est l'incompréhension et le désespoir. Pourtant, Jayana n'a pas eu le temps de s'apitoyer sur son sort, elle a dû rapidement rassembler ses esprits et puiser la force nécessaire pour accompagner sa fille traitements après traitements.

Pendant 10 mois, elle est restée au chevet de Jessynee, tandis que son fils d'alors 8 ans est resté à Maurice. Une épreuve loin d'être facile, mais elle est consciente de la chance qu'elle a. C'est avec inquiétude, mais aussi fierté qu'elle a vu sa fille se battre chaque jour et se relever malgré la maladie et les effets de la chimiothérapie. "Je me demandais comment elle pouvait supporter cela, parfois je pleurais, mais c'est elle qui me donnait la force et qui me disait à chaque fois qu'elle allait guérir", raconte Jayana. L'espoir, Jessynee ne l'a jamais perdu.

Pour que Jessynee puisse vivre sa vie pleinement

Elle a repris l'école et même si elle n'a pas encore recouvré toutes ses capacités, Jessynee danse de nouveau. Grande fan de bharatanatyam, elle se plaît à exécuter quelques pas. Artiste dans l'âme, Jessynee a ainsi retrouvé son piano et sa routine d'avant, même si les médicaments et les précautions font désormais partie de son quotidien.

Aujourd'hui, pour que la leucémie ne soit plus qu'un lointain souvenir, elle doit suivre la phase d'entretien scrupuleusement. Nous pouvons soutenir Jessynee au fil de ces nouvelles étapes. Elle a besoin de financement pour ses traitements et compte sur notre générosité.

Chaque don est précieux, chaque roupie compte et peut faire la différence.