Sénégal: Kaffrine/Lutte contre la pauvreté - Le PROMISE offre 30 tricycles et réfrigérateurs

Le Programme de Développement de la Microfinance islamique (PROMISE), en partenariat avec la commune de Kaffrine, a offert avant-hier, jeudi 1er septembre, un lot de 30 tricycles et 30 réfrigérateurs aux populations de ladite municipalité. D'un montant de 50 millions de francs, ces équipements vont contribuer à développer certaines activités économiques des jeunes et des femmes dans la commune et une partie du département. A court, moyen et long terme, ils signalent le début d'un long partenariat fécond entre le PROMISE et la commune de Kaffrine et fondent en question l'expression des besoins des populations en matière d'équipements.

"La proximité avec les populations constitue l'un des socles du partenariat avec la Banque islamique au développement. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons émis l'idée d'installer une antenne régionale du PROMISE qui sera notre relais avec les populations de toute la région. Car, avec cette antenne, nous serons en mesure de recevoir tous les besoins exprimés par les populations et nous pourrons pour autant les traduire en solutions. Surtout pour ce qui va des financements islamiques pour lesquels, le Président de la République a eu la clairvoyance de trouver des partenaires comme la Banque islamique au Développement qui propose des lignes de crédits avec zéro taux d'intérêt. Un avantage de taille que nous avons l'immense plaisir de distiller partout dans la région de Kaffrine", a déclaré la coordonnatrice du PROMISE, Fatou Diané.

Quant au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, "l'implantation du PROMISE à Kaffrine est une grande satisfaction pour toutes les populations". Il a profité de l'occasion pour "remercier, surtout féliciter la coordonnatrice nationale du PROMISE et ses équipes, d'avoir traduit de la plus belle des manières la vision du Chef de l'État faite de pragmatisme, de générosité, d'efficacité et déficience".