Afrique: Madagascar - Etats Unis - Coopération renforcée pour une facilitation des investissements américains

L'Ambassadrice des Etats-Unis auprès de Madagascar et de l'Union des Comores, SEMme Claire Pierangelo, a effectué une visite de courtoisie auprès du Président du Sénat, Herimanana Razafimahefa hier au palais de Verre à Anosikely.

Lors de la rencontre entre les deux parties, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays a été évoqué en vue d'assurer une facilitation des investissements américains en terre malgache. En effet, " de nombreux investisseurs américains sont intéressés à venir dans le pays, outre ceux qui s'y implantent actuellement. Les Etats-Unis sont entre autres, très expérimentés dans le domaine de la production des énergies renouvelables. Ils ne cessent également de soutenir le secteur industriel malgache par le biais de l'AGOA ou la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique ", a expliqué le Président du Sénat Herimanana Razafimahefa lors de son entrevue avec la presse hier. Il est à rappeler que Madagascar fait partie des pays de l'Afrique Subsaharienne éligibles pour accéder au marché américain en franchise des droits de douane et sans contingent en vertu de cette loi. Nous y exportons notamment des produits de textile et habillement ainsi que des produits agricoles comme les épices et des produits minéraux. Ce qui a permis de créer de nombreux emplois à Madagascar.

Plus grand donateur. L'Ambassadrice des Etats-Unis à Madagascar, SEMme Claire Pierangelo, pour sa part, a manifesté la volonté de son pays à renforcer la coopération avec Madagascar sur plusieurs secteurs font entre autres, l'industrie. Elle souhaite ainsi non seulement la facilitation de l'implantation des investisseurs américains en terre malgache mais aussi la levée des contraintes en matière de la mise en application de la loi sur l'entrepreneuriat, pour que ces opérateurs puissent entreprendre équitablement. " Notre objectif est de contribuer au développement économique de Madagascar ainsi qu'à la conservation de sa biodiversité et à la préservation de l'environnement ", a-t-elle enchaîné. De son côté, le Président du Sénat Herimanana Razafimahefa tient à souligner que les Etats-Unis n'ont cessé de soutenir Madagascar surtout durant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. A titre d'illustration, ce pays est le plus grand donateur de vaccins anti-Covid pour la Grande île en fournissant près d'un million de doses de vaccins Johnson & Johnson et plus de 398 000 vaccins Pfizer. En outre, les Etats-Unis ont accordé des financements à titre d'aide pour mettre en œuvre des projets d'urgence et de projets de développement en vue de lutter contre le kere dans le Sud.

Préservation de l'environnement. En outre, " le gouvernement américain va également renforcer son soutien afin d'améliorer l'accès de la population malgache à l'eau potable. Mais une éducation des citoyens nationaux à bien économiser de l'eau fait entre temps partie de notre discussion. Il faut également reconnaître que les Etats-Unis accordent une grande importance en matière de préservation de l'environnement. L'Ambassade des Etats-Unis à Madagascar a apprécié les efforts menés par le Sénat concernant la restauration de forêts. Elle va ainsi apporter son soutien à notre projet de reforestation à grande échelle ainsi qu'à l'adduction en eau potable des collectivités territoriales décentralisées et aux districts ", d'après toujours les explications du Président de cette Institution. Toujours dans le cadre de cette rencontre entre le Président du Sénat, Herimanana Razafimahefa et l'Ambassadrice Claire Pierangelo, celle-ci souhaite également mieux connaître les missions des Sénateurs ainsi que la mise en œuvre du système de décentralisation. La promotion de la coopération parlementaire entre les deux pays n'est pas en reste. Par ailleurs, le Président du Sénat a saisi cette occasion pour exprimer que son Institution est en deuil suite au décès du Sénateur Fiandraza, victime d'un accident dans le cadre de la réalisation de sa mission à Fort-Dauphin. Une veillée funèbre a ainsi eu lieu hier au Sénat. Le défunt est ramené à Ambovombe ce jour.