Madagascar: Rugby - Coupe du monde à VII - Des équipements et des aides pour les Makis Ladies

Vingt-quatre heures avant le départ des Ladies Makis VII pour Cape Town, les joueuses ont été boostées.

Elles sont prêtes. La délégation malgache quittera le pays demain matin en direction de l'Afrique du Sud pour participer à laCoupe du monde de Rugby à VII catégorie féminine du 9 au 11 septembre prochain à Cape Town, en Afrique du Sud. La Première dame Mialy Rajoelina a tenu encore une fois de plus à témoigner son plein soutien aux Ladies Makis.

En plus des aides accordées aux joueuses tout au long de la préparation, une cérémonie de remise de maillots aux joueuses et aux membres du staff technique s'est tenue, hier, vendredi 2 septembre à l'Arena Ivandry. Des maillots d'entraînement, des survêtements, des maillots de match, des sacs à dos, des faux-bas et des tenues officielles ont été remis à l'ensemble de l'équipe.

En effet, Mialy Rajoelina et non moins marraine des Ladies Makis a dépêché une préparatrice physique, Cathy Guerini Herrmann, pour l'entraînement et la préparation physique mais surtout psychologique des joueuses, et ce, depuis le mois de juin dernier. " Les performances surtout physiques des joueuses ont presque doublé par rapport aux éliminatoires de la Coupe du monde en Tunisie. La prise en main par des experts a porté ses fruits ", a déclaré Marcel Rakotomalala, président du Malagasy Rugby.

L'épouse du président de la République a également pris en charge les repas et le suivi de la nutrition de ces joueuses pendant les deux derniers mois. " Notre objectif est d'aller le plus loin possible dans la compétition ", a fait savoir Mamy Hajasoa Andriamaro, coach.

La Première dame en tant que marraine des Ladies Makis apporte sa contribution, néanmoins les joueuses bénéficient déjà des aides financières, techniques et logistiques de la part de l'Etat dans cette préparation pour la Coupe du monde de Rugby à VII. " Nous sommes reconnaissantes envers ceux qui nous ont soutenu dans cette préparation ", a lancé Sarindra Nomenjanahary dit Grande, capitaine des Makis Ladies VII.