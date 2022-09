Sénégal: Abdou Diallo fait son retour en Allemagne "Leipzig a de grandes ambitions"

Barré par une forte concurrence en défense au PSG, Abdou Diallo a exprimé sa joie d'avoir rejoint le Red Bull Leipzig où il s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'international sénégalais s'est réjoui de son retour dans le championnat allemand de pouvoir retrouver un club qui a de grandes ambitions et beaucoup de potentiel.

"Je connais bien le RB Leipzig et la philosophie de jeu du club grâce aux matchs avec Mayence, Dortmund et Paris. Maintenant, je suis très heureux de faire partie de cette équipe solide et de pouvoir jouer sous le maillot ce maillot dans la Red Bull Arena. C'est bien d'être de retour en Bundesliga. Le RB Leipzig a de grandes ambitions et beaucoup de potentiel. Nous avons un excellent travail et une saison passionnante devant nous", a déclaré Diallo.

La direction du RB Leipzig s'est également prononcée sur l'arrivée d'Abdou Diallo, à commencer par Florian Scholz. " Nous avons eu une fenêtre de transfert réussie, tant du point de vue sportif qu'économique. Avec nos prolongations de contrat, nos arrivées et nos départs, nous avons poursuivi et réalisé nos objectifs communs", s'est réjoui le directeur sportif du club allemand, avant que Christopher Vivell, le directeur technique du RB Leipzig ne souligne l'apport du champion d'Afrique dans l'effectif de Leipzig.

"Avec Abdou Diallo nous avons pu nous attacher les services d'un joueur capable d'évoluer aux trois postes en défense centrale, mais aussi au poste d'arrière gauche. Abdou est fort dans les duels et de la tête, rapide, bon dans la construction du jeu et apporte beaucoup d'expérience. Il a un super caractère et pourra donc s'intégrer rapidement à l'équipe. Avec son recrutement, nous disposons désormais d'un effectif très équilibré dans tous les secteurs de jeu", s'est-il enflammé.