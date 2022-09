Ile Maurice: Congrès de l'espoir au numéro 15 - Politique, promesses, et zéro vulgarité

La saison des congrès politiques continue. C'était le tour du trio Mauve-Bleu-Blanc à Quinze-Cantons, hier. Une audience vibrante, même en cette nuit froide de vendredi le 3 septembre, où un hommage spécial a été rendu au fidèle militant mauve, Cassam Zulu.

L'Entente de l'Espoir, regroupant le MMM, le PMSD et le Rassemblement Mauricien (RM), a tenu hier soir son premier congrès à la salle municipale de Quinze-Cantons, dans la circonscription n°15 (La Caverne/ Phoenix). Joanna Bérenger a évoqué la marée noire du Wakashio en 2020 qui "n'a jamais été un accident, mais le résultat de l'inaction du gouvernement". Elle a rappelé d'autres exemples d'incompétence, notamment la propagation du Covid-19 avec le retard dans la fermeture des frontières, les contrats d'urgence pendant le confinement et les vaccins anti-Covid périmés, etc.

Le leader du RM, Nando Bhoda, a commenté la situation économique du pays, le "gaspillage" de Rs 12 milliards "qui devront être written-off par SBM Holdings Ltd... Encore une fois, l'incompétence de Lakwizin qui contrôle des institutions... Je suis heureux d'être dans l'opposition car j'aime mon pays plus que mon ancien parti que j'ai servi pendant 25 ans". Il a également critiqué "la politique corrompue et communale" du Premier ministre.

Point partagé et réitéré par le leader du MMM, Paul Bérenger. "Non seulement ils détruisent le pays et l'économie, mais ils hypothèquent l'avenir des jeunes. C'est un crime contre la jeunesse et il y a un profond désir de changement." Un véritable programme de changement réel pour mettre fin à la corruption, apporter de nouvelles lois, empêcher l'ICAC d'être un outil du gouvernement, rétablir la démocratie est, dit-il, la nécessité de l'heure. "Nou bizin enn program ek enn premié minis ki amenn enn vrai sanzman."

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, a souligné l'absence de vulgarité à ce congrès, contrairement à ceux du MSM. Il a évoqué le prix élevé de l'essence, l'inflation, le chômage, le fléau de la drogue, les municipales et l'incompétence des ministres du Commerce et de l'Agriculture dans l'importation de produits alimentaires. "Kan demin pou ena peniri alimenter, pa dir pa ti dir ... Minisipal pé vini. Sanzman-la pou vini." Le député bleu, Kushal Lobine, a remercié les fidèles venus au congrès. La politique de peur constante du gouvernement MSM, les attaques contre les journalistes, le rôle de la MBC et les dépenses du Metro Express alors que la population souffre, ont été d'autres thèmes abordés.