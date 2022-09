Madagascar: Football - CHAN 2022 - Qualification historique des Barea

Madagascar se qualifie pour la première fois au championnat d'Afrique des nations. Les hommes du coach Roro Rakotondrabe joueront la phase finale en Algérie en janvier 2023.

LeS Barea Chan écrivent leur histoire. Après la qualification et la participation mémorable des Barea à la coupe d'Afrique des nations en 2019, c'est au tour des Barea locaux de valider leur ticket pour la phase finale du championnat d'Afri-que des nations sans expatriés. Au bout du suspense, les protégés du coach Romuald Félix Rakotondrabe se sont séparés sur un score de un partout face aux Zèbres de Botswana hier au stade de Mahamasina. Madagascar a défait le Botswana sur un score de un but à rien au match aller le samedi 27 aout à Francistown.

Les Zèbres ont dominé la rencontre lors des dix premières minutes. Ils ont eu la première occasion dès la 9e minute. L'attaquant Francis Thero Setsile a placé un coup franc au poteau droit. Le reflexe a été là pour le portier Razakanirina Rakotoha-simbola alias "Nina" pour repousser la balle. Les Barea ont réagi, Tsilavina Fanome-zantsoa Razanakoto dit "Drogba" a eu une nette occasion dans la petite surface mais le ballon s'est envolé au dessus de la barre transversale (19e ). Servi du côté gauche par Drogba, l'attaquant du Cffa, Marcio Carlos Ravelomanantsoa a marqué l'unique but des Barea à la 23e minute.

Rendez-vous en Algérie

Lors des dix dernières minu tes de la première période, ces derniers ont renforcé leur bloc défensif en cherchant en même temps le but de KO, entre autres la passe bien dosée de Drogba pour Carlos qui a envoyé le ballon au petit filet. Les Barea ont subi presque durant la deuxième mi-temps. Nina a sauvé un tir en puissance du défenseur des Zèbres, Alford Velaphi (49e ). Le match a été de plus en plus musclé. Nina a reçu des coups à plusieurs reprises dans des cafouillages dans la surface mais il a assuré jusqu'au bout. Les Zèbres ont égalisé un partout grâce au but signé Francis Thero Setsile, attaquant du Gaborone United SC. Jean Martin Rakotonirina, défenseur de l'Elgeco, a pour sa part, raté le dernier but de KO, seul face à Goitseone Phoko, portier botswanais à la 80e minute. Le défenseur de jet Kintana, Rajo Rabehari-miahanta dit Berajo a dégagé de nombreuses tentatives de centrage et de tir dans la surface lors des dernières quinze minutes du match.

À une minute de la fin, Setsile a manqué de peu, lui aussi, le but de la victoire pour les Botswanais. "Le match retour comme l'aller ont été tous rudes. À l'aller, nous avons pu marquer un but et ils n'ont pas pu égaliser. Nous étions éliminés si les Botswanais ont marqué un deuxième but. L'objectif est atteint, c'est le plus important... ", a confié Roro Rakotondrabe après le match décisif d'hier. "Les joueurs ne sont plus arrivés à appliquer les consignes car ils ont été limités. Nous n'avons plus fait que de nous défendre pour limiter les dégâts" a-t-il poursuivi.

"Nous avons joué comme si nous sommes à domicile. Les joueurs ont bien joué... nous avons tout fait pour gagner. Mais côté hospitalité, j'étais surpris et déçu de la façon dont on nous à traités" se plaignait le coach botswanais, Mogo-motsi Mpote qui n'a pas donné des explications plutôt techniques. Un accrochage entre les coaches des deux équipes qui a été vite réglé a même marqué la fin du match. C'est la troisième participation malgache à la phase qualificative au Chan après les éditions 2020 et 2018, et cette fois c'est la bonne.

La septième édition du Chan qui verra la participation de dix-huit nations se tiendra du 13 janvier au 4 février en Algérie.