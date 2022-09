Madagascar: Éducation - 38 collégiens boursiers de Filatex

Et rebelote. Les majors des 4 écoles primaires publiques d'Ivandry, d'Andrefan'Ambohijanahary, de Talatamaty et d'Ambatolampy-Tsimahafotsy soutenus par le Groupe Filatex ont été gratifiés. 20 bourses d'études dont cinq par établissements ont été distribuées par le groupe aux meilleurs élèves dans le cadre de son soutien à l'éducation à Madagascar.

Après 2021, la 2e promotion de 20 nouveaux élèves, en complément des 18 méritants de l'année précédente - bénéficiera de cette aide comprenant la prise en charge des droits d'inscription, des tenues (tenues de fêtes et tenues de sport) et des fournitures scolaires pour toute la durée de leur scolarité au collège, soit de la 6e à la 3e. Heritiana Rafanomezantsoa, de l'EPP d'Andrefan'Ambohijanahary est le lauréat des résultats du CEPE et du concours d'entrée en sixième au CEG Antanimbarinandriana.

" Cette aide nous motive à continuer à bien travailler ", a lancé le jeune homme. En plus des travaux de construction et de rénovation de structures sous le signe de l'art, de dotations en table-bancs et de dotations en livres pédagogiques, voilà que le groupe soutient les élèves dans leur cursus scolaire.

Convaincu que les enfants représentent l'avenir et que le développement durable passe en premier lieu par l'éducation, le Groupe Filatex travaille main dans la main avec des écoles, des associations et des ONG. Le Groupe envisage de continuer sur cette lancée en octroyant chaque année 20 nouvelles bourses. La cérémonie de remise des bourses s'est tenue, hier, à l'EPP Andrefan'Ambohijanahary, en présence de Lalaina Randrianarivelo, directeur des Relations publiques et Communication du Groupe Filatex.