Sénégal: Lac rose exutoire pour les eaux de pluie - Péril sur le sel et sur le tourisme

Les exploitants du sel autour du Lac rose s'inquiètent quant à l'avenir de leur filière avec la décision des autorités d'ouvrir un canal pour drainer les eaux de pluie vers le lac. En faisant du lac le bassin déversoir des eaux, la coopérative des exploitants estime qu'une menace pèse sur leur activité mais aussi sur l'attrait touristique du lac. Les membres de la coopérative ont tenu un point de presse sur le site pour alerter.

La solution préconisée par les pouvoirs pour régler le problème des inondations dans la zone des Niayes risque de compromettre l'activité économique autour du lac. En effet, la décision d'ouvrir un canal sur le bassin versant de Kounoune et de Diass pour drainer les eaux de pluies vers le lac, pose, selon les exploitants de sel, un problème économique, mais aussi risque de dénaturer le lac en lui enlevant sa couleur qui a fait son identité. Au lieu d'un canal sur le tracé du bassin versant, les exploitants préconisent des solutions avec des bassins de rétention au niveau des points intermédiaires afin de limiter les effets des eaux sur l'activité économique, mais aussi sur l'état naturel du lac.

"Quand on voit quelque chose qui vient perturber notre activité, on est obligés de lancer un cri du cœur. C'est une urgence que l'Etat vienne nous donner un coup de main en créant des bassins de rétention sur le trajet du lit naturel (... ) Recevoir l'eau dans ces bassins peut servir à beaucoup de choses que ce soit pour l'agriculture ou pour l'abreuvage du bétail. Si on veut transformer le lac en bassin de rétention, ça va créer des problèmes", a dit Maguette Ndiour, président de la Coopérative des exploitants de sel du lac Rose.

Sur le plan économique, cela va doublement impacter la zone car l'intérêt touristique du lac risque de disparaître, mais aussi l'exploitation du sel en sera rudement affectée et risque de cesser à terme car, la teneur en sel va baisser. Ce qui aura des conséquences sur la production. "Qui dit lac rose, dit la coloration rose qui est due à une forte concentration du sel d'où une curiosité pour les touristes. Si le lac n'est plus rose, il n'y aura plus de tourisme ici. Il n'y aura plus d'exploitation de sel et ce sera une catastrophe pour l'économie. Si ça continue comme ça, d'ici deux ou trois ans, on aura plus de sel. Il y a des millions qui sont stockés ici. On ne peut pas soulager les populations d'un côté et leur créer des problèmes de l'autre côté. La route est complètement coupée depuis le 20 août 2022", s'indigne le président de la coopérative.

Par ailleurs, l'objectif de l'utilisation d'un sel iodé, programme auquel le Sénégal a souscrit, pourrait être compromis. C'est pourquoi Maguette Ndiour et ses camarades demandent à l'Etat de voir une autre solution qui arrangerait toutes les parties prenantes dans cette affaire. "Il y a l'aspect sanitaire parce que le Sénégal a adhéré à un programme qu'on appelle iodisation universelle du sel. Par ce programme, l'Etat veut chaque année faire sortir 100 mille tonnes de sel et le lac rose participe pour plus de la moitié. Donc, l'Etat doit tenir en compte la production de sel et l'emploi créé par la filière sel. Malheureusement, dès fois, on ne consulte pas la base pour prendre des décisions. Si l'Etat nous avait consultés, on lui aurait donné des conseils", a laissé entendre le président de la coopérative.

Il faut rappeler qu'un chenal avait été ouvert depuis quelques années pour permettre l'évacuation des eaux vers le lac rose qui est le versant naturel des bassins versants de Kounoune et de Diass. Mais avec ces dernières pluies, le canal qui n'avait que trois mètres de largeur, s'est élargi jusqu'à presque une trentaine de mètres sur plus d'un mètre de profondeur. Ce constitue une véritable menace pour les exploitants, mais aussi et surtout un facteur d'enclavement pour beaucoup de populations qui vivent dans les villages autour du lac.