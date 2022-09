Gabon: Clôture de la semaine africaine du climat à Libreville

GABON, le 2 Septembre 2022 - La Semaine africaine du climat qui s'est tenue à Libreville du 29 août au 02 septembre, a contribué à créer un élan régional important dans la lutte contre les changements climatiques avant la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), en novembre.

L'événement a rassemblé plus de 2 300 participants en présentiel, issus de gouvernements, d'organisations multilatérales, du secteur privé et de la société civile en personne, et d'autres ont rejoint virtuellement les plus de 200 sessions individuelles.

La réunion s'est penchée sur deux thèmes essentiels, à savoir la recherche d'une augmentation de la température moyenne mondiale de 1,5 degré Celsius et la construction d'un avenir résilient.

La session d'ouverture a donné lieu à un dialogue ministériel sur les défis de la mobilisation et de l'accès au financement climatique à grande échelle pour stimuler la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (NDC) des pays, et des plans et stratégies climatiques nationales prioritaires.

Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique aura besoin de pas moins de 1 600 milliards de dollars entre 2020 et 2030 pour mettre en œuvre ses engagements en matière d'action climatique et ses NDC.

" Ici à Libreville, nous avons vraiment vu le puissant potentiel de la collaboration régionale pour créer des réponses crédibles et durables au changement climatique. Alors que nous nous dirigeons vers la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, dans quelques semaines seulement, la collaboration régionale doit être plus forte que jamais. La COP 27 doit être la COP de mise en œuvre, où nous montrons comment l'Accord de Paris sera réalisé par le biais de politiques et de programmes, par l'innovation et la transformation " a déclaré le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des terres, Prof. Lee White.

À l'issue de la Semaine africaine du climat, le ministre Prof. Lee White a annoncé que le Fonds gabonais d'investissement stratégique (FGIS) deviendra l'entité habilitée à échanger des crédits carbones à l'intérieur et à l'extérieur du Gabon. Une nouvelle qui vient renforcer la volonté du gouvernement gabonais d'apporter des solutions à l'action climatique, qui sera au cœur des négociations lors de la COP27.

Un événement attendu durant lequel les résultats de la Semaine Africaine du climat 2022 seront partagées, afin de souligner l'importance de la

collaboration régionale et de guider la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

